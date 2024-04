Una croce e 9 proiettili davanti casa: grave intimidazione contro il sindaco FdI di Palma di Montechiaro

“Non sono solo, lo Stato mi è vicino”. Con queste parole il sindaco di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, Stefano Castellino di FdI, ha commentato la grave intimidazione di cui è stato vittima: una croce di cartone con nove proiettili calibro 12 lasciata sul cancello di casa sua. “Sono cose che non dovrebbero mai accadere, da un lato uno si sente tradito, ma dall’altro ho consapevolezza che una sparuta minoranza non può intaccare il rapporto che ho con la mia città. Andiamo avanti senza tentennamenti”, ha aggiunto il primo cittadino della città del Gattopardo.

Il Comitato per l’ordine e la sicurezza dispone la vigilanza per casa e Municipio

La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno scandagliando tra l’altro le immagini delle telecamere di videosorveglianza. In Prefettura si è anche riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, che, secondo quanto riferisce AgrigentoNotizie, ha disposto a tutela del sindaco la vigilanza generica radio controllata, con passaggi di pattuglie sia davanti la casa di Castellino sia davanti al Municipio.

Castellino: “Vogliamo solo essere buoni amministratori”

Sul movente dell’intimidazione al momento non ci sono dettagli, ma il primo cittadino ha ricordato alcune battaglie scomode portate avanti dalla sua amministrazione, tra le quali la cancellazione nel 2018 di un maxi appalto nel settore dei rifiuti. “Ma non ci sentiamo nel mirino e neanche vogliamo essere definiti in altro modo, vogliamo solo essere dei buoni amministratori onesti e rispettosi della legalità”, ha precisato l’esponente di FdI.

La solidarietà al sindaco di Palma di Montechiaro per la grave intimidazione

A Castellino sono giunte numerose attestazioni di solidarietà, sia da parte dell’amministrazione che guida, opposizione compresa, sia da parte degli altri sindaci della zona, nonché dall’Anci Sicilia. Anche i presbiteri di Palma di Montechiari hanno voluto far sentire la propria vicinanza al primo cittadino, sottolineando che “agire contro il sindaco Castellino significa colpire il cuore della cittadinanza”. Numerose poi le testimonianze di vicinanza da parte di FdI, dai coordinatori regionali Salvo Pogliese e Giampiero Cannella, al ministro Nello Musumeci. “Sincera vicinanza a Stefano Castellino per il vile atto intimidatorio subìto. Non è con l’esibizione dei proiettili che si esprime il dissenso politico verso il primo cittadino. Ancora peggio, se l’intento è quello di ostacolarne l’azione amministrativa. Spero che gli inquirenti riescano presto a fare luce sull’inquietante episodio e restituire serenità alla famiglia Castellino”, sono state le parole di Musumeci.

(Foto del sindaco dal sito del Comune di Palma di Montechiaro)