Tifoso prende a frustate un calciatore nella finale di Supercoppa araba (video)

Una scena così non si era mai vista. Uno spettatore ha aggredito il giocatore dell’Al Ittihad, Abderrazak Hamdallah, con una frusta dopo la sconfitta contro l’Al Hilal in finale di Supercoppa saudita. Il video mostra l’attaccante frustato all’uscita dal campo dopo che aveva reagito lanciando dell’acqua contro il tifoso. L’Al-Hilal aveva battuto l’Al-Ittihad 4-1 nella finale della manifestazione, in una sfida a senso unico contro i rivali. Ed è proprio al termine della gara che si è verificato lo spiazzante episodio. Alla fine della partita, l’attaccante dell’Al-Ittihad Abderrazak Hamdallah è stato ripreso mentre discuteva con un tifoso sugli spalti e si produceva nel gesto di lanciare dell’acqua in sua direzione. Il tifoso ha risposto quindi tirando fuori una frusta e colpendo due volte il calciatore trentatreenne.

I compagni di squadra dell’attaccante e lo staff del club si sono precipitati per allontanare Hamdallah dalla scena prima dell’intervento della sicurezza. Hamdallah ha segnato per l’Al-Ittihad nella sfida di ieri, ma non è riuscito a impedire alla sua squadra, in cui militano anche Karim Benzema e N’Golo Kanté, di subire una sconfitta.