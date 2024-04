Sophie Kinsella rivela ai lettori la difficile diagnosi: ho un cancro al cervello, mi hanno operato e mi sto curando

Sophie Kinsella ha rivelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico dopo che le è stato diagnosticato un cancro al cervello alla fine del 2022. E’ stata lei stessa ad annunciarlo sui social “ai miei cari lettori e ai follower, con cui da molto tempo volevo condividere un aggiornamento sulla mia salute, ma stavo aspettando di avere la forza per farlo”, ha scritto la scrittrice e giornalista 54enne.

Kinsella – il cui vero nome è Madeleine Sophie Wickham – si è sottoposta dopo l’operazione “alla radioterapia e alla chemioterapia, che è ancora in corso”. La scrittrice rivela di essere “stabile” e di sentirsi “generalmente molto bene”, aggiungendo però di essere “molto stanca” e di avere “una memoria peggiore di prima”. “Non ho condiviso la notizia prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare la notizia nella privacy e di adattarsi alla nostra ‘nuova normalità’ – ha spiegato l’autrice – Sono molto grata per il supporto costante, può farti sentire molto solo avere una diagnosi difficile, il sostegno e la presenza di chi ti circonda significano di più di quanto non possano dire le parole”.

Londinese, classe 1969, Kinsella è autrice di bestseller come “The Secret Dreamworld of a Shopaholic“, il cui titolo nell’edizione in italiano è I Love Shopping. Fra il 2000 e il 2010 ha firmato altri nove romanzi, fra cui cinque sequel di I love shopping. Nel 2009 è uscito nelle sale cinematografiche il film I Love Shopping, tratto dai primi due libri della omonima saga, con Isla Fisher nel ruolo della protagonista.

“Sono così grata – conclude Kinsella – alla mia famiglia e agli amici più stretti che mi sono stati di incredibile supporto e ai meravigliosi medici e infermieri che mi hanno curata. Sono anche molto grata ai miei lettori per il costante sostegno. La meravigliosa risposta a “The Burnout” (nuovo libro da lei pubblicato nel 2023, ndr.) mi ha davvero risollevata, in un momento difficile”.