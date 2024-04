Sapienza, 27 agenti feriti, in libertà i 2 arrestati. Tra i compagni un palestinese vicino ad Hamas

Ancora clima di forte tensione alla Sapienza di Roma all’indomani delle guerriglia scatenata dai collettivi pro Palestina. Con assalti agli agenti, quasi una trentina i feriti, e devastazioni in un crescendo di scontri fino alla tentata occupazione del Rettorato e del commissariato Episodi che hanno portato a due arresti (uno dei fermati si è scagliato danneggiandola contro una volante della polizia).

Sapienza, in libertà i 2 arrestati per gli scontri

Fuori dal Tribunale di piazzale Clodio l’immancabile presidio di solidarietà ai ‘bravi ragazzi’ che prendono a pugni i poliziotti. Gli stessi che la sinistra continua a ‘coccolare’ e dipingere come studenti democratici, eccetto qualche timida e tardiva presa di distanza. Entrambi i fermati, una ragazza di 28 anni e un libico di 27 anni, sono tornati in libertà. Il giudice ha convalidato l’arresto ma non ha disposto misure cautelari. Saranno processati il 22 e 23 maggio con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravato.

Incatenati e in sciopero della fame contro la rettrice

Intanto davanti al rettorato de la Sapienza non si ferma il pressing degli studenti fieramente antisionisti del collettivo Cambiare Rotta. Oggi si sono incatenati e hanno iniziato uno sciopero della fame contro la rettrice Antonella Polimeni accusata di essere ‘complice’ del genocidio palestinese. “Saremo in sciopero della fame – si legge in un appello – fino a quando la rettrice non ascolterà le nostre richieste”. Provocano e tirano la corda in in escalation di minacce. “Domani alle 18 saremo al pratone per una grande assemblea pubblica aperta anche alla città che chiede un confronto con la rettrice Polimeni e tutta la governance dell’ateneo”.

“Non siamo noi i violenti ma chi fa accordi con Israele”

Neanche a dirlo i collettivi negano gli atti di violenza di ieri. E gridano alla repressione anche davanti ai numeri: sono 27 le forze dell’ordine che hanno fatto ricorso alle cure mediche. “Non c’è stato nessun assalto al commissariato, era appena stato arrestato un ragazzo e noi volevamo avere sue notizie. È stato accusato di gesti violenti che non corrispondono alla realtà. Non siamo noi i violenti, la violenza è fare accordi con gli atenei israeliani che sorgono sul suolo occupato”.

Tra i manifestanti un palestinese vicino ad Hamas

Non solo studenti ‘animati’ dai valori di pace e inclusione. Tra i 300 che ieri pomeriggio hanno partecipato all’assalto – a quanto apprende l’adnkronos – c’era anche un palestinese, pro Hamas, che figurerebbe tra i componenti dell’Udap (Unione Democratica Arabo Palestinese). Personaggio vicino a Mohammed Hannoun, Kaled El Qaisi e Igazi Soleiman, considerati contigui all’organizzazione terroristica che vuole la distruzione di Israele. Un cattivo maestro che ieri ha preso la parola inneggiando alla resistenza palestinese e criticando lo stato di Israele. Presenti alla manifestazione anche cinque noti anarchici estranei all’ambiente universitario.

Il sindacato di Polizia: la misura è colma, sono delinquenti

Rabbia ed esasperazione da parte dei sindacati di polizia. “La misura è colma. L’ennesima manifestazione scaturita in brutali violenze contro le Forze dell’ordine ieri alla Sapienza non ammette alcun tipo di polemica o dibattito. Non c’è alcuna giustificazione possibile per chi comportandosi come è accaduto ieri non fa altro che delinquere”. Così una nota di Fsp Polizia di Stato che esprime massima solidarietà ai colleghi feriti e chiede una legge che imponga una distanza minima fra i manifestanti e gli operatori in servizio d’ordine”.

Da Schlein e Conte nessuna condanna

Tante le reazioni anche della politica. Non una parola di condanna da Elly Schlein, la stessa che si è stracciata le vesti contro ‘gli sbirri manganellatori’ con attacchi ad alzo zero al Viminale per i fatti di Pisa. Idem per Giuseppe Conte che oggi ha preferito pontificare sulla corruzione siciliana. Il Nazareno si spacca anche sugli scontri all’università. Parla di “clima da manganello” Arturo Scotto mentre, bontà sua, Chiara Braga condanna la violenza ed esprime solidarietà agli agenti.

Foti: solo oggi la sinistra condanna le violenze

“Prendo atto che solo stamane, a distanza di ore dai fatti, il Pd è riuscito a condannare le violenze di ieri”, fa notare Tommaso Foti. “Fatti assurdi che hanno visto l’assalto anche al commissariato di San Lorenzo. Ieri sera, le sinistre e più vastamente le opposizioni del campo largo, non hanno preso alcuna posizione in tal senso.

Rampelli: la Schlein con chi sta?

“La Schlein da che parte sta? Non ha ancora prese le distanze dai gravissimi episodi di ieri alla Sapienza”, chiede Fabio Rampelli. “Con gli esagitati violenti assaltatori pro Hamas o con la rettrice Polimeni, le istituzioni, le forze dell’ordine e la non violenza?