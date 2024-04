Roma, Premio “Cambiare” alla seconda edizione. Ecco tutti i riconoscimenti assegnati

Il 21 aprile, Natale di Roma, alle 11.30 appuntamento alla Biblioteca Casa del Parco di Roma per la Cerimonia di Premiazione della seconda edizione del Premio Cambiare e live musicale della cantautrice Assia Fiorillo. Il Premio Cambiare è ideato e promosso dell’Associazione Dire Fare Cambiare con il patrocinio dell’U.N.A.R. (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma, ed è realizzato con il sostegno di VAIA in collaborazione con la Biblioteca Casa del Parco, Cantine De Cicco, M.A.S.C. Aps, Smile Vision, Kaos Kult, R.I.D. 96.8.

L’iniziativa è stata lanciata lo scorso 10 Dicembre – Giornata mondiale dei diritti umani – e nasce con l’obiettivo di riconoscere ed evidenziare le buone pratiche sociali, culturali e ambientali presenti nella nostra città.

Il Premio Cambiare: i riconoscimenti

Cittadini

Maura Peppoloni, Psicologa, lavora da anni presso l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Roma, si occupa di consulenza alla pari per persone con disabilità fisica e i loro familiari. Ha inoltre ideato e progettato diverse attività per l’associazione, già da metà degli anni 90 come laboratori teatrali, di danceability, sportelli di consulenze automobilistiche (per prendere patente speciale), legale, ascolto, servizi per le donne, servizio civile e moltissime altre iniziative.