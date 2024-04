Nuova vita per i personaggi di Roald Dahl: da “Gli Sporcelli” a “Charlie” ecco i sequel già annunciati

Gli intramontabili personaggi di Roald Dahl avranno una nuova vita. Puffin Books, marchio per bambini della casa editrice britannica Penguin Books, e la Roald Dahl Story Company (Rdsc) pubblicheranno nuove storie autorizzate con i mondi e i protagonisti immaginati dal celeberrimo scrittore inglese, famoso per i suoi romanzi per l’infanzia come “I Gremlins” e “La fabbrica di cioccolato”. Tra i nuovi libri annunciati anche il sequel di “Gli Sporcelli”, scritto da Greg James e Chris Smith, e una raccolta di racconti a tema natalizio su una varietà di personaggi di Dahl. Sono in preparazione anche nuove versioni di libri illustrati. I nuovi libri “completeranno e avvicineranno nuovi lettori alle storie originali di Roald Dahl”, ha dichiarato l’editore.

Una nuova vita per i personaggi di Roald Dahl

“The Twits Next Door” di James e Smith e con le illustrazioni di Emily Jones, destinato ai ragazzi, è descritto come “un’avventura deliziosamente rivoltante piena di colpi di scena e trucchi”. La storia racconta di come una nuova e simpatica famiglia, i Lovelies, si trasferisce nella porta accanto ai Twits (i signori Sporcelli nell’edizione italiana di Salani), che fanno del loro meglio per sbarazzarsi di loro. Il libro sarà pubblicato in cartonato, brossura, audiolibro ed e-book nell’agosto 2024.

“Abbiamo trascorso molti anni a visitare le scuole di tutto il mondo con i nostri libri per bambini, e non siamo mai stati lontani da un bambino la cui testa era immersa in un libro di Roald Dahl. È magico vedere che uno scrittore che entrambi abbiamo amato da piccoli sia ancora in grado di incoraggiare nuove generazioni di giovani a prendere in mano un libro e a divertirsi. Ricevere l’opportunità di scrivere una storia con protagonista la coppia più rivoltante ed esilarante dei suoi famosi personaggi è stato eccitante, un po’ spaventoso e sicuramente troppo bello per resistere”, hanno dichiarato James e Smith.

Da “Gli sporcelli” a “La fabbrica di cioccolato”: ecco i primi sequel annunciati

Il libro sarà seguito nel prossimo ottobre da “Charlie and the Christmas Factory”, con una raccolta di racconti sul “perché Matilda è preoccupata di essere sulla lista dei cattivi, cosa succede quando anni dopo la creazione della sua originale e meravigliosa medicina la nipote di George, Gigi, decide di fare la sua pozione e come Charlie intende festeggiare il Natale alla fabbrica di cioccolato”. Adam Hills, Adam Kay, Ben Bailey-Smith, Elle McNicoll, Greg James e Chris Smith, Hannah Gold, Konnie Huq, Nadia Shireen, Nathan Bryon, Pamela Butchart, Sally Rippin e Sibeal Pounder saranno i narratori della raccolta, attingendo ai mondi di alcuni libri famosi di Dahl come “James e la pesca gigante”, “Furbo, il signor Volpe” e “Le streghe”. Rikin Parekh illustrerà il libro.