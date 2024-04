Ndicka si accascia in campo con un dolore al petto, sospesa Udinese-Roma

Udinese-Roma sospesa per il malore accusato dal difensore giallorosso Obite Evan N’Dicka. Il giocatore si è accasciato improvvisamente in campo e il gioco è stato fermato al 72′. Secondo quanto si è appreso avrebbe manifestato un dolore al petto, lo staff medico lo ha soccorso immediatamente fornito di defibrillatore. Il giocatore è comunque uscito cosciente, in barella. Il tecnico romanista, Daniele De Rossi, lo ha accompagnato negli spogliatoi per accertarsi delle sue reali condizioni. Daniele De Rossi ha testimoniato, da quanto si apprende, che “i ragazzi non se la sentono di continuare”, sentimento condiviso anche dai giocatori dell’Udinese.

La partita è stata definitivamente sospesa sul risultato di 1-1 al minuto 72. Ndicka è stato trasportato subito all’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Sembra si sia trattato di un infarto, ma non è servito l’utilizzo del defibrillatore. Ora occorrerà individuare la data per la prosecuzione del match.