Napoli, nave partita da Capri urta contro la banchina: 30 feriti, nessuno in pericolo di vita (video)

Sono una trentina, nessuno in codice rosso, i passeggeri rimasti feriti questa mattina nell’incidente al Molo Beverello di Napoli durante le operazioni di attracco della nave veloce “Isola di Procida” di Caremar. L’imbarcazione, proveniente da Capri e che aveva imbarcato passeggeri e veicoli, è andata ad urtare contro la banchina durante l’ormeggio.

Napoli, nave proveniente da Capri investe la banchina

Potrebbe essere stata una folata di vento a provocare l’incidente, durante le manovre di attracco. La nave era partita da Capri alle 9,05, in mare c’erano onde alte circa due metri e raffiche di vento che consentivano però la navigazione. A bordo c’erano alcune centinaia di passeggeri, tra cui molti stranieri. Secondo le prime ricostruzioni al momento dell’impatto, all’arrivo nel porto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa dell’impatto violento. Diversi feriti sono attualmente assistiti dal 118, qualcuno è stato trasportato negli ospedali più vicini.

Trenta feriti tra i passeggeri, nessuno in pericolo di vita

Le ambulanze hanno subito raggiunto il molo e i sanitari hanno soccorso i passeggeri, in gran parte rimasti contusi. Sono 21 le persone soccorse, altre 8 si sono presentate al pronto soccorso con mezzi propri. Tutte sono state ricoverate per accertamenti e medicazioni in codice verde o giallo negli ospedali napoletani. Per quasi tutti – secondo il bollettino diffuso dall’Asl Napoli 1 – traumi maxillo facciali o lesioni. Per uno di loro un politrauma.

La Capitaneria di Porto al lavoro per gli accertamenti

Nessuno è in pericolo di vita. Dalla compagnia di navigazione affermano che l’impatto è stato dovuto probabilmente da un incidente tecnico. La compagnia sta attivando tutte le procedure di assistenza previste per i passeggeri e fornirà la massima collaborazione all’autorità marittima per accertare le cause dell’incidente. La capitaneria di Porto sta eseguendo tutti gli accertamenti del caso, insieme al personale tecnico, per capire se si tratti di un incidente dovuto alle condizioni meteo marine oppure possa trattarsi di un errore umano nel corso della manovra.