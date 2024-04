La giovane violentata a Palermo sequestrata e riempita di botte per ritirare la denuncia di stupro

Dopo la violenza di gruppo della scorsa estate al Foro Italico di Palermo, la ragazza di 19 anni abusata da sette giovani, Asia Vitale, ieri sera è stata minacciata e sequestrata da un giovane e da sua madre al quartiere Ballarò. Secondo quanto riporta Repubblica.it il ragazzo avrebbe abusato della diciannovenne prima dei fatti del 7 luglio, fra maggio e giugno.

La ragazza ha raccontato di essere stata minacciata e costretta con la forza ad entrare nella casa dei due. Poi la decisione di andare dai carabinieri dove madre e figlio volevano far ritrattare la giovane. Invece i militari hanno sentito per ore i tre e sono in corso approfondimenti investigativi su quanto accaduto. Al vaglio ci sono eventuali responsabilità di madre e figlio per i reati di minacce, porto abusivo d’arma bianca e sequestro di persona.

Quando sono cominciate le minacce Asia era con il fidanzato. «Ci hanno puntato un coltello e ci hanno divisi – racconta il fidanzato ancora sotto shock – Mi hanno immobilizzato e ho visto che portavano via Asia con la forza. Volevo chiamare subito aiuto ma me l’hanno impedito». Ad avvicinare la ragazza non è stato uno dei suoi aguzzini, che sono tutti in carcere ma un altro ragazzo, di cui lei aveva fatto il nome durante gli interrogatori perché anche lui aveva commesso abusi.

Il ragazzo prima insulta Asia e poi la minaccia con un coltello. Lei viene costretta a seguire lui e la madre in casa dei due. Il fidanzato appena può corre dai carabinieri a raccontare tutto ma proprio lì, a un certo punto, come racconta Repubblica.it, si presentano Asia, il giovane indagato per violenza sessuale e sua madre. Tutti e tre vengono trattenuti. Asia racconta di avere ricevuto minacce e percosse per ritrattare la sua versione.

I militari stanno cercando riscontri alle versioni di entrambi, visionando tutte le telecamere presenti nel tragitto dalla piazza di Ballarò alla casa dove la giovane è stata portata. I possibili reati sono pesantissimi: si va dalla minaccia aggravata al sequestro di persona.