Incredibile show a Bruxelles: eurodeputato irlandese con la maglia del Toro urla “Juve mer***” (video)

La politica europea è una cosa seria, si votano norme decisive – nel bene e nel male- per le nostre vite. Eppure qualcuno fa il burlone e “alleggerisce” il livello degli interventi. Lo ha fatto l‘europeputato irlandese Mick Wallace, eletto col movimento «Indipendents for Change» e iscritto al gruppo europeo della sinistra. La mattina dell’11 aprile a Bruxelles pensava di essere a una conferenza stampa di calcio in Italia e ha sfoderato un siparietto che sta facendo il giro del web. Si è presentato in maglia granata al Parlamento europeo, tra gli sguardi sbigottiti non solo degli avversari politici ma pure dei colleghi di schieramento. Cosa può interessare a un irlandese il derby torinese?

L’eurodeputato irlandese Mick Wallace sconcerta collegi e avversari

Un siparietto surreale in quel di Bruxelles: «President, in bocca al lupo al Toro sabato contro la Juve. Juve m***a, forza Toro!»: dice Wallace, con indosso la maglietta ufficiale dei granata. Sabato pomeriggio, alle 18, si tiene infatti il derby della Mole. Il perché dell’estemporanea esclamazione la spiegò lui stesso tre anni fa al magazine dei fedelissimi Toro News: «Mia sorella Mary nel 1985 si è trasferita a San Mauro Torinese per motivi di lavoro. Ho seguito tante partite e visto tanti stadi in Italia, ma nulla si avvicina ai granata. È un club speciale, differente da qualsiasi altro, e a renderlo unico sono innanzitutto i tifosi. In mezzo a loro mi sento a mio agio, circondato da persone vere e genuine: portano avanti una filosofia di vita che combacia perfettamente con la mia».

L’eurodeputato irlandese a “Toro news” spiegò la sua “intemperanza”

Ecco spiegato il numero da cabaret di oggi al Parlamento europeo, tra gli sguardi sbigottiti dell’assemblea. Lui non batte ciglio: «Credo innanzitutto che i politici debbano essere i fedeli rappresentanti della gente comune: per questo ruolo non vedo come un abito possa essere più indicato di un altro. Ho indossato più volte la casacca granata in segno di rispetto per gli straordinari tifosi del Toro di cui mi onoro di far parte: abbiamo anima e passione, qualità sempre più rare nel calcio odierno». Chissà che ne penseranno i suoi elettori.