Incendio a Stromboli durante le riprese della fiction Rai: chiuse le indagini per 4 persone

Scattano i primi effetti giudiziari per l’incendio del maggio 2022 sull’isola di Stromboli, avvenuto in concomitanza con la presenza delle troupe della Rai per le riprese di una fiction sulla Protezione civile con Ambra Angiolini tra i protagonisti.

Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno notificato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari nei confronti di quattro persone ritenute responsabili di disastro ambientale colposo, nonché di una società di produzione cinematografica, di video e programmi televisivi e una società operante nell’ideazione e realizzazione di effetti speciali per cinema, tv e teatri.

L’incendio avvenne nei pressi del set di una fiction Rai sulla Protezione Civile a Stromboli, nel 2022. Un vasto incendio che ha interessato l’isola il 25 e 26 maggio 2022 in un’area naturale protetta e sottoposta a vincolo ambientale, inserita nei siti Unesco e Rete Natura 2000 e nella riserva naturale orientata/integrale Isola di Stromboli e Strombolicchio.

La Rai nei giorni scorsi ha deciso di non mandare in onda la fiction sulla Protezione civile girata anche sull’isola di Stromboli sino a quando la magistratura non farà piena chiarezza sulle responsabilità del rogo e dopo un ulteriore confronto con i cittadini dell’isola.