Il Papa “licenzia” in tronco il suo vicario: al posto di De Donatis è pronto il cardinale Loiudice

Papa Francesco ha nominato penitenziere maggiore il cardinale Angelo De Donatis, finora vicario generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma e arciprete della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. De Donatis lascia così l’importante carica di Vicario di Roma.

Al suo posto viene dato in pole position l’attuale cardinale di Siena, Paolo Lojudice, che in queste ore è stato visto dalle parti del Laterano. Romano, 60 anni, già vescovo ausiliare nella Capitale dal 2015 al 2019, nel 2022, era nella terna dei nomi sottoposti a Bergoglio dai vescovi italiani per la presidenza della Cei assieme Raspanti e Zuppi (poi scelto da Papa Francesco).

Tra il Papa e De Donatis rapporti logori da tempo

La nomina a penitenzierie del cardinale De Donatis, nella classica formula latina del “promoveatur ut amoveatur” (promuovere per rimuovere) mette nero su bianco un rapporto ormai logoro tra il papa argentino e il 70enne porporato di origine salentina. De Donatis era stato nominato dal pontefice suo vicario generale per la Diocesi di Roma il 26 maggio 2017, succedendo al cardinale Agostino Vallini dimessosi per raggiunti limiti di età. Una nomina nata durante l’era Becciu, all’epoca numero tre del Vaticano e molto ascoltato dallo stesso Bergoglio.

Il pasticcio delle chiese chiuse durante il Covid

A segnare la crisi nei rapporti tra il Papa e il suo vicario era stata la questione delle chiese chiuse durante la pandemia. Una misura adottata dal cardinale vicario che aveva ricevuto la pubblica sconfessione del Papa all’indomani sull’onda della protesta dei fedeli. A quel punto, con una mossa senza precedenti, il cardinale De Donatis aveva inviato una lettera ai parroci romani spiegando che la decisione era stata adottata insieme allo stesso Papa Bergoglio. Una rivelazione che aveva creato una spaccatura insanabile con il pontefice argentino. Da due anni, infatti, ormai in Vicariato si aspettavano tutti il “licenziamento” del cardinale De Donatis da parte di Bergoglio. “Licenziamento” che è arrivato in queste ore nelle poche algide righe della sala stampa vaticana.