Il nipote di Bud Spencer pestato in strada e colpito ai denti e sugli occhi: fermato un 21enne

Oggi, al termine di indagini accurate su ordine del gip del tribunale capitolino la polizia ha eseguito l’arresto di un 21enne originario di Pomezia, ritenuto l’autore di un brutale pestaggio avvenuto in novembre in seguito a una lite stradale tra automobilisti sul Lungotevere delle Armi a Roma. Un’aggressione feroce, costata alla vittima, Alessandro Pedersoli – nipote del famoso attore ed ex pallanuotista deceduto a Roma nel 2016 noto al grande pubblico come Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli – tre denti rotti ed un intervento chirurgico per sanare la frattura del pavimento dell’orbita oculare.

Nipote di Bud Spencer picchiato selvaggiamente dopo una lite stradale: arrestato l’aggressore

Colpito al volto, il pestaggio è costato alla vittima tre denti rotti e gravi ferite agli occhi