Il loro 25 aprile: Schlein, Scurati, papà Salis sui palchi Anpi per gridare al pericolo fascista

Elly Schlein in piazza a Milano spalla a spalla con Antonio Scurati, l’ultimo eroe della sinistra a caccia di mostri neri e rigurgiti fascisti, vittima di una presunta censura Rai per il suo monologo sul 25 aprile (poca storia, molti errori e tanto comizio contro la premier Meloni). Sulla quale le opposizioni, con il megafono della grande stampa e i rimbalzi sui social, hanno costruito il caso del secolo, gonfiato ad arte in vista delle europee.

Schlein in piazza a Milano con Scurati

La segretaria dem non poteva scegliere compagnia e testimonial migliore (e viceversa): domani per la festa della Liberazione Elly sfilerà in corteo a Milano, dove non mancherà lo scrittore che ha fatto fortuna con la trilogia su Mussolini. Sorridente, probabile fazzoletto rosso al collo, pronta allo show resistenziale contro il pericolo sovranista, Schlein aprirà lo spezzone del Pd dietro allo striscione con la scritta ‘Il fascismo non è un’opinione, è un crimine’. Intervistata non a caso dal manifesto, che ha lanciato l’appello “perché quest’anno sfili una manifestazione più grande del solito”, spera in una massiccia partecipazione di popolo e ricomincia con il caso Scurati. “La recente vicenda della censura Rai a un monologo di Antonio Scurati su Matteotti e l’antifascismo è gravissima. E il 25 aprile sarà l’occasione per coltivare questa memoria collettiva e impedire a chiunque ci provi di riscrivere la storia. Una grande piazza a Milano sarà la migliore risposta a tutti i nostalgici”.

L’appello del manifesto come 30 anni fa contro il Cav

Accolto con baldanza l’appello alla spallata di piazza lanciato dal foglio comunista, praticamente il bis di un identico appello di trenta anni fa, 1994, primo governo Berlusconi. Un triste e pigro “copia e incolla”: oggi contro il pericolo Meloni, allora contro il Caimano. Come sempre, fanno sapere dal suo entourage, Antonio Scurati parteciperà al corteo di Milano. Ma è chiaro che quest’anno il 25 aprile è tutto nel suo segno e di Ilaria Salis (il cui padre è atteso a Roma sul palco dell’Anpi e della Cgil). La sua partecipazione infatti è annunciata con rulli di tamburo dall’Anpi nazionale. Non è escluso, il sindaco Beppe Sala e l’Anpi stanno alacremente lavorando alla causa, che prenderà il microfono dal palco di piazza Duomo per distillare perle di saggezza contro le destre al governo nel nome dei valori della costituzione antifascista in cerca di standing ovation. In ogni caso il suo monologo sarà letto a tutto volume sul palco.

Sul palco il monologo dell’ultima star della sinistra

“Non sono l’eroe di niente e nessuno, né tanto meno un profeta”, si schermisce dopo le polemiche che ne hanno fatto una star. Sarà a Milano per urlare a gran voce, come ha fatto alla Fondazione Feltrinelli, che i sovranismi e i populismi di oggi sono i fantasmi del fascismo di ieri. “Io ho toccato con mano negli ultimi giorni cosa significhi subire un oltraggio, una aggressione verbale, una denigrazione da parte di esponenti del governo e delle istituzioni e da parte dei loro squadristi fiancheggiatori”.

A Roma sul palco di Porta San Paolo il padre di Ilaria Salis

A Roma invece, testimonial d’eccezione, perfetto alla narrazione, sarà Roberto Salis, il padre della maestra antifà detenuta a Budapest perché accusata di aver pestato alcuni esponenti neo-nazisti durante una manifestazione. Nella passerella resistenziale in salsa anti-sovranista non poteva mancare la sfida al nemico numero uno, Viktor Orban, pericoloso sodale della premier Meloni. Nell’annunciare la scaletta della kermesse l’Anpi intona la litanìa. Nel mirino “un’Europa in cui un governo illiberale tiene in carcere ed espone in catene una giovane donna senza che ancora le sia stato notificato il capo di imputazione. E il cui papà Roberto Salis, sarà con noi sul palco di Porta San Paolo”.