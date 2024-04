Il giorno del sole nero: ecco come vedere l’eclissi solare anche dall’Italia

Astronomi ma anche semplici appassionati, sono pronti per il Sole nero. Il mondo si prepara ad l’attesa eclissi totale che lunedì 8 aprile sarà visibile dal Nord America. È infatti previsto che la Luna copra completamente il disco luminoso del Sole in un’ampia zona del continente: secondo la Nasa più di 31 milioni di americani potranno vedere l’eclissi totale, trovandosi nella zona interessata, condizioni meteo permettendo. Esiste infatti un fattore “incognita meteo”, spiega Cristian Ferradas, ricercatore presso il Laboratorio di fisica geospaziale del Goddard Space Flight Center della NASA: “Se il cielo non è sereno, potremmo vedere cambiamenti nella temperatura e nel comportamento degli animali mentre dura il fenomeno, ma non vedremo l’effetto visivo dell’eclissi al 100%”.

L’eclissi solare di oggi, 8 aprile, inizierà alle 17.42 (ora italiana) e terminerà alle 22.52 circa. Raggiungerà il culmine alle 20.17: il momento di massimo oscuramento durerà poco più di 4 minuti.

Il sito della NASA annuncia che l’evento astronomico comincerà, condizioni meteorologiche permettendo, dal sud dell’Oceano Pacifico, passando sul Messico, ed entrando poi negli Stati Uniti in Texas. L’eclissi procederà poi attraverso Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, fino al Maine. La Nasa fornisce una dettagliata tabella con i tempi dell’eclissi solare, in tutte le sue fasi.

Sebbene virtualmente, anche l’Italia potrà ammirare l’eclissi solare totale di oggi, 8 aprile, in Nord America. L’evento astronomico dell’anno, che culminerà circa alle 20:17 (ora italiana), sarà trasmesso in streaming gratuito dal sito del Virtual Telescope a partire dalle 19.00.

