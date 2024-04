Il 2024 è anche l’anno di Batman, l’eroe ha 85 anni ma viene continuamente reinventato per generazioni di fan

Al via le celebrazioni per l’85mo anniversario di Batman in Italia: uno dei personaggi più iconici e duraturi della cultura pop, riconosciuto in tutto il mondo grazie alla sua rappresentazione in fumetti, programmi televisivi, videogiochi, cartoni animati e film. Creato da Bob Kane con l’aiuto di Bill Finger, la sua prima apparizione avvenne in Detective Comics n. 27 del 1939. Da allora, il Cavaliere Oscuro è rimasto un simbolo di determinazione, coraggio e giustizia per generazioni di fan.

Batman è noto non per avere superpoteri, ma per la sua intelligenza e abilità tecnica; nato dal trauma della perdita dei genitori, la ricerca implacabile di giustizia di Bruce Wayne e la determinazione nel proteggere gli altri lo hanno reso istantaneamente un’icona. Da Adam West nella popolare serie del 1966 all’ultimo Cavaliere Oscuro, interpretato da Robert Pattinson nel film Warner Bros Pictures del 2022 “The Batman“, l’immagine di Batman viene reinventata per ogni generazione da incredibili scrittori e artisti, sia dietro la macchina da presa che al tavolo da disegno.

Batman è celebrato anche alla 32esima edizione di Romics, ospitata fino a domenica alla Fiera di Roma sarà. Tante le iniziative di questa edizione, partendo dagli 85 anni di Batman, protagonista del manifesto realizzato da Simone Bianchi e la celebrazione di importanti compleanni: i 75 anni della rivista Topolino e i 50 anni di Heidi e della serie tv Happy Days.

Un omaggio al creatore di Dragon Ball, Akira Toriyama, il grande mangaka, scomparso recentemente, e poi tanta musica con il concerto di Vince Tempera, autore degli amatissimi cartoni animati degli anni Ottanta: da Ufo Robot, Ape Maia, Capitan Harlok, Hallo Spank, Nano Nano e Anna dai Capelli Rossi.

Nell’anno dell’85mo anniversario dell’Uomo pipistrello il Gruppo Formitalia, ha annunciato una partnership con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) per lo sviluppo di prodotti di arredamento sotto il marchio Wayne Enterprises di WBDGCP. Formitalia lancia in particolare una collezione esclusiva ispirata al leggendario e iconico Bruce Wayne, il miliardario alter ego di Batman. La collezione comprende una vasta gamma di arredi d’interni di alta moda, tra cui soggiorno, set da letto, ufficio, illuminazione e articoli per la decorazione della casa, offrendo l’opportunità di infondere gli spazi abitativi con l’essenza di Gotham City. Inoltre Panini Comics propone dal suo catalogo una selezione dei volumi più rappresentativi di questi 85 anni di pubblicazioni. L’omaggio si trova anche in una linea di felpe e t-shirt di Benetton e di capi di Intimissimi Uomo.