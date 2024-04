Follia a Strasburgo, accoltellate due bambine fuori scuola. La polizia ha fermato un 28enne

Paura e terrore a Strasburgo. Due bambine sono state accoltellate davanti alla loro scuola a Souffelweyersheim, un piccolo centro nei pressi di Strasburgo, nell’est della Francia. L’accoltellatore è stato fermato. Lo ha reso noto la gendarmeria. Le due bambine avrebbero 6 e 11 anni e sarebbero rimaste ferite in modo non grave nella strada in cui si trova la loro scuola. Intanto, secondo quanto riferito da un consigliere municipale contattato da BFM, tutti bambini della scuola elementare all’uscita della quale si è verificato l’accoltellamento sono al momento nell’edificio scolastico per misura di sicurezza.

Il fermato è del 1995 ed è sotto interrogatorio. Esclusa, per ora, la matrice terroristica. Le due bambine avrebbero riportato ferite superficiali. La più grande è stata aggredita – fa sapere la stampa locale – davanti alla scuola. Quella più piccola, invece, in una piazza adiacente, dove è stato fermato l’aggressore, un uomo non noto alle forze dell’ordine. Secondo una fonte vicina a chi indaga, che ha sottolineato assenza di elementi che possano portare a una pista terroristica, soffriva di problemi mentali. Ancora ignoto il movente dell’aggressione.

(articolo in aggiornamento)