Elefante scappa dal circo: panico e traffico in tilt a Butte, nel Montana (video)

Un elefante è scappato da un circo itinerante vagando per le strade di Butte, nel Montana, causando il blocco del traffico e attimi di panico in città. L’elefantessa Viola, 58 anni, secondo quanto riferito dell’Independent si trovava in un parcheggio del centro città prima di uno spettacolo con il Jordan World Circus, quando il forte rumore proveniente da un’auto in transito ha spaventato il pachiderma provocandone la fuga. Quindi la corsa per le strade di Butte, con tanto di abbattimento di una recinzione, e il salvataggio senza ulteriori danni per l’animale e per le persone da parte degli addestratori.

🚨#BREAKING: A circus elephant has gotten loose after escaping from its circus tent

⁰📌#Butte | #Montana

Watch as Law enforcement and other authorities shutdown the streets after a A Circus elephant was running loose in the streets stopping traffic while a handler ran after it… pic.twitter.com/9jz2Pd7U6V

