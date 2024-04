David di Donatello, ecco le candidature: “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi fa il pieno

Dopo aver battuto i record d’incassi al cinema ed esordito col botto anche sulle piattaforme di streaming, C’è ancora domani di Paola Cortelli sbanca anche il tavolo della candidature ai David di Donatello. Il film ha collezionato infatti il maggior numero di nomination, 19, fra le quali quella per Miglior film. Al secondo posto si colloca Io Capitano di Matteo Garrone, che colleziona 15 candidature, mentre a chiudere il podio c’è La Chimera di Alice Rohrwacher con 13 candidature.

L’attesa per la consegna dei David di Donatello

Le cinquine sono state svelate dalla presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Piera Detassis, durante la conferenza stampa, nella sede Rai di Viale Mazzini, in cui è stata presentata anche la cerimonia di consegna dei David di Donatello che andrà in onda venerdì 3 maggio, in prima serata su Rai1, condotta da Carlo Conti. Gli altri film con il maggior numero di candidature sono: Rapito di Marco Bellocchio (11 candidature), Comandante di Edoardo De Angelis (10 candidature) e Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti (7 candidature).

Tutti i film che hanno ottenuto la candidatura

La classifica dei film più nominati (21 film hanno ricevuto candidature, di cui 9 esordi alla regia) prosegue Adagio e Palazzina Laf (entrambi 5 candidature), L’ultima notte di amore (4 candidature), Disco Boy, Felicità, Mixed By Erry e Stranezza d’Amuri (tutti con 2 candidature) e altri 8 film con una candidatura ciascuno: Cento Domeniche, Come Pecore in mezzo ai Lupi, Denti da Squalo, Il più bel secolo della mia vita, L’ultima volta che siamo stati bambini, Le vele scarlatte, Lubo e Misericordia.

“C’è ancora domani” in lizza come miglior film e miglior esordio alla regia

I cinque titoli in lizza per il Miglior Film, sono: C’è ancora domani, Il sol dell’avvenire, Io Capitano, La Chimera e Rapito. La cinquina dei candidati al David per la Miglior Regia sono invece: Nanni Moretti per Il sol dell’avvenire, Matteo Garrone per Io capitano, Andrea Di Stefano per L’ultima notte di Amore, Alice Rohrwacher per La chimera e Marco Bellocchio per Rapito. La cinquina per il miglior esordio alla regia vede invece in competizione: Paola Cortellesi per C’è ancora domani, Giacomo Abbruzzese per Disco Boy, Micaela Ramazzotti per Felicità, Michele Riondino per Palazzina Laf e Giuseppe Fiorello per Stranizza D’Amuri.

I candidati al David di Donatello come miglior attore e migliore attrice

Al David per la Miglior Attrice Protagonista concorrono: Paola Cortellesi per C’è ancora domani, Isabella Ragonese per Come pecore in mezzo ai lupi, Micaela Ramazzotti per Felicità’ Linda Caridi per L’Ultima notte di amore e Barbara Ronchi per Rapito. Mentre in nomination per il David al Miglior Attore Protagonista ci sono: Valerio Mastandrea per C’è ancora domani, Antonio Albanese per Cento domeniche, Pierfrancesco Favino per Comandante, Josh O’Connor per La chimera e Michele Riondino per Palazzina Laf.