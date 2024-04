Chiara Colosimo agli studenti: “Sono incinta, essere madre non deve essere un limite”

“Mi sono sposata e sono incinta”: lo ha annunciato la presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo.

“Oggi – ha detto la parlamentare di Fratelli d’Italia – parliamo dell’importanza di ricordare le vite spezzate, ma non perché non pensiamo a quanto sono importanti le vite che arrivano. Parlo così perché in questo periodo sono sensibile. Mi sono sposata e sono incinta, lo dico in pubblico per la prima volta”.

Chiara Colosimo e l’annuncio: sono incinta, essere madre non è un limite

Chiara Colosimo ha incontrato gli studenti della scuola Francesco Morano di Caivano sulla figura di “Giuseppe Salvia, coraggio e dovere”. “Essere madre – ha sottolineato – non è qualcosa che vi deve limitare in quello che dovete fare, voi ragazze dovete e potere dare tutto, e non vi fate dire da nessuno cosa fare”.

“Sulla morte di Borsellino non sappiamo ancora la verità”

“E’ la seconda volta che vengo qui e vengo apposta per mandare un segnale: la figura di Giuseppe Salvia ci aiuta a raccontare come fare il proprio dovere, necessario per combattere la criminalita’ organizzata”. Così la presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, parlando con gli studenti della figura di Giuseppe Salvia, il vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso il 14 aprile del 1981 per vendetta su ordine di Raffaele Cutolo.

Colosimo ha parlato agli studenti e ai rappresentanti delle istituzioni presenti, dal dirigente scolastico Eugenia Carfora al Procuratore di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone al Commissario prefettizio di Caivano Filippo Dispenza. “Su Borsellino siamo tutti colpevoli visto che ancora non sappiamo la verità sulla sua morte”, ha detto la Colosimo ribadendo: “Su questa cosa non indietreggerò, fosse l’ultima cosa che faccio”.