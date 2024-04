Amadeus fa le valigie dalla Rai? Corteggiato da Discovery, deciderà entro aprile. L’ironia di Fiore

Addio a viale Mazzini? Amadeus potrebbe lasciare mamma Rai per passare a Nove, l’emittente di Warner Bros Discovery. Il popolare conduttore, il cui contratto con la tv di Stato scade il prossimo 30 agosto, è al bivio finale. Secondo molti rumors, anticipati da un retroscena di TvBlog, Ama ieri avrebbe avuto un colloqui con l’ad Rai, Roberto Sergio e avrebbe comunicato di non voler rinnovare il contratto per “intraprendere un nuovo percorso professionale a Milano”. Come Fabio Fazio, con tutte le differenze del caso, sarebbe in attesa di un’offerta definitiva da Discovery, che da tempo corteggia l’ex direttore artistico del Festival di Sanremo.

Amadeus al bivio tra Rai e Discovery

Il conduttore si sarebbe riservato ancora qualche giorno, fino a fine aprile, per una riflessione finale sul suo futuro professionale. La proposta Rai sarebbe già sul tavolo, riformulata dopo il no di Amadeus alla prosecuzione della guida di Sanremo. Tutte da definire le nuove sfide professionali. TvBlog sostiene che, con il suo passaggio a Nove, andrebbe a occuparsi di tutto l’intrattenimento. Un progetto di fatto simile a quello che già gli aveva offerto la Rai. Con Discovery però Amadeus troverebbe una struttura meno burocratica, rispetto alla macchina Rai. Amadeus andrebbe quindi a confezionare programmi con maggiore libertà. Anche con il sostegno di Endemol, con cui già collabora sia per Affari tuoi che per Soliti ignoti.

Fiorello: ieri Ama è salito al Colle

L’amico di sempre Fiorello, durante la dirette di “VivaRai2”, non ha resistito a tuffarsi nei retroscena. “Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che ieri Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa…”, ha detto un fiore Fiore beffardo, come nel suo stile. E alla domanda ‘Amadeus resta in Rai o va altrove?’, lo showman ha risposto accennando con la tromba il triste motivo del ‘Silenzio fuori ordinanza’, dicendo tra le risate: “Questo lo dedico alla Rai”