“Voglio ricostruire il Titanic”: l’annuncio del magnate australiano Palmer. E’ al suo terzo tentativo

L’impresa è al suo terzo tentativo: costruire una replica del Titanic. Clive Palmer, eccentrico milionario australiano, vuole riprovarci, forte delle sue possibilità economiche e della sua visione immaginifica del mondo. Alla televisione australiana Channel 19 Palmer ha riferito che il nuovo Titanic “sarà la barca dell’amore e il massimo dello stile e del lusso”, avrà lo stesso design degli interni e della cabina dell’originale, sarà lunga 269 metri, sarà in grado di trasportare circa 2.435 passeggeri sui suoi nove livelli, che comprenderanno lussuose cabine e sale da pranzo, piscine, una sala da ballo e un casinò tra gli altri servizi.

La ricostruzione del Titanic al suo terzo tentativo

In precedenza, Palmer aveva già provato a lanciare il progetto del Titanic nel 2012 e nel 2018, anche se in entrambe le occasioni le iniziative erano rimaste paralizzate per problemi di finanziamento. Il progetto attuale non ha una data precisa per l’inizio delle operazioni.

La replica del Titanic, che sarà gestita dalla compagnia di crociere Blue Star Line, mira a “offrire ai passeggeri un viaggio senza precedenti nel tempo, immergendoli completamente nell’opulenza e nello splendore della vita a bordo del Titanic originale”.Il transatlantico britannico Titanic affondò la notte del 14 aprile 1912 durante il suo viaggio inaugurale verso New York, quando entrò in collisione con un iceberg uccidendo circa 1.500 persone.

Clive Palmer è la 732esima persona più ricca del mondo giovedì. Nonostante Blue Star Line non abbia fornito dettagli specifici sulla rotta che il Titanic II intraprenderà dopo il suo viaggio inaugurale, la nave è fisicamente più piccola della maggior parte degli incrociatori transatlantici di oggi, ma in gran parte alla pari in termini di capacità. Celebrity Cruises, ad esempio, ha più di una dozzina di navi che effettuano viaggi transoceanici con una capacità compresa tra 2.158 e 3.400 passeggeri. Lo stesso vale per le navi da crociera Carnival e Royal Caribbean. C