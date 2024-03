Visto da Bruxelles. La soluzione per contare (davvero) di più in Europa? Il premierato

Per raggiungere risultati concreti all’interno dell’Ue sono necessari tempi lunghi e strategie precise. Le qualità e l’autorevolezza dei rispettivi capi di governo sono dei fattori certamente importanti ma non sono decisivi. A fare la differenza è il diverso grado di stabilità, durata e forza delle leadership politiche nazionali. Anche alla luce dell’attuale contesto internazionale, nel quale i vertici europei sono diventati sempre più frequenti, la proposta di Fratelli d’Italia relativa all’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri assume una rinnovata validità.

Uno dei suoi principali obiettivi è proprio quello di garantire al capo del governo il tempo necessario per tutelare il nostro interesse nazionale in Europa. Se prendiamo ad esempio la durata del mandato del Presidente francese e lo paragoniamo alla durata media dei nostri Presidenti del Consiglio si capisce subito quale dei due sistemi garantisce maggiori probabilità di successo.

Avere un esecutivo stabile, sorretto da maggioranze parlamentari coese, significa potersi concentrare sui due aspetti decisivi a Bruxelles: il lavoro meticoloso e continuo sulle proposte legislative (in media il processo di adozione di un regolamento o una direttiva dura circa due anni) e la valorizzazione delle relazioni interpersonali all’interno delle istituzioni comuni. Istituzioni verticistiche come il Consiglio europeo richiedono, infatti, un elevato rapporto di fiducia tra i suoi membri accompagnato da una conoscenza approfondita dei principali dossier. Solo una presenza costante nel tempo può garantire entrambe. Inoltre è fondamentale dare continuità al lavoro svolto in seno al Consiglio dell’Ue (composto dai ministri), cosa che non può avvenire se i governi continuano a cambiare.

Naturalmente la riforma della Costituzione in senso presidenzialista non è la panacea di tutti i nostri mali. Altro fattore molto importate riguarda la selezione e la valorizzazione dei funzionari italiani all’interno delle istituzioni e delle agenzie dell’Ue. Lo ha capito molto bene la sinistra che, a partire dai tempi in cui Romano Prodi guidava la Commissione europea, ha imparato come occupare le caselle che contano a Bruxelles. Chi è davvero “europeista? Quale forza politica sta proponendo all’Italia delle soluzioni per poter finalmente contare di più in Europa? Ad uno sguardo attento, libero da preconcetti ed etichette anacronistiche non sfuggirà che la storica battaglia della destra Italiana è la sola riforma che può garantire continuità nel perseguimento degli obiettivi in campo internazionale. Per fare in modo che Roma possa essere per davvero al centro della scena politica continentale.