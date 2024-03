Trump e Biden si sfideranno per le elezioni Usa: hanno conquistato la nomination per il 5 novembre

Conquistano la nomination in vista delle elezioni presidenziali in programma martedì 5 novembre 2024. Biden, riferiscono i media americani dalla Cnn al Washington Post, ha già raggiunto la soglia di 1968 delegati necessari per la nomination democratica con il risultato delle primarie in Georgia. Trump ha centrato la nomina repubblicana con le primarie in Georgia, in Mississippi e nello stato di Washington, arrivando alla quota richiesta di 1215 delegati. A novembre, quindi, andrà in scena la rivincita dopo le ultime elezioni vinte da Biden.

Trump contro Biden: cosa ci dicono le Primarie Usa

Il round odierno delle primarie, con un esito sostanzialmente scontato, fornisce comunque alcune indicazioni in vista del voto di novembre. Le prime analisi di ciò che è accaduto in Georgia, evidenzia la Cnn, mostrano che Nikki Haley – l’ultima avversaria di Trump a ritirarsi dalla corsa – ha ottenuto molti voti in aree molto popolate nei sobborghi. Un elemento che Trump dovrà tenere in considerazione in vista della sfida con Biden, che nelle ultime elezioni ha conquistato la Georgia.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo predecessore Donald Trump si avviano alla nuova sfida del 5 novembre dopo essersi assicurati nei numeri il diritto formale alla nomination, conquistando i delegati necessari: con la vittoria delle primarie in Georgia l’attuale leader della Casa Bianca ha superato la soglia richiesta di 1.968 delegati, secondo i conteggi della CNN e della NBC. Biden verrà nominato ufficialmente alla Convenzione Nazionale Democratica che si terrà a Chicago, nell’Illinois, ad agosto.

Poche ore più tardi è stata la volta di Trump, che ha superato la soglia dei 1.215 delegati, ultimo passo prima della Convention del Partito Repubblicano a Milwaukee, in Wisconsin, a luglio. L’ultimo concorrente dell’ex presidente nella corsa alle primarie repubblicane, l’ex ambasciatore delle Nazioni Unite e governatore della Carolina del Sud Nikki Haley, si era ritirata la scorsa settimana.