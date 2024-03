Sfregio a “Mamma Roma”: il busto di Anna Magnani divelto a Trastevere. Cittadini furiosi

Sfregio a “Mamma Roma”: i vandali oltraggiano la memoria di Anna Magnani con un gesto teppistico gratuito inferto proprio nel cuore di Roma, a Trastevere. Dove, nella notte di ieri (venerdì 8 marzo ndr), il busto dedicato alla memoria dell’attrice è stato divelto da una nicchia in Via della Pelliccia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale (Spe). Il busto poi è stato ritrovato nelle vicinanze e preso in custodia dal personale della polizia locale. Al momento sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. Gli agenti hanno subito acquisito le immagini di video sorveglianza delle telecamere presenti nella zona: e ora, per accertare chi siano gli autori del vile gesto, si riparte da quei frame.

Il busto di Anna Magnani divelto nella notte

Il busto vandalizzato si intitola Mamma Roma, dal film di Pasolini del 1962, ed è un’opera dell’artista Gianluca Baglioni. L’installazione era stata inaugurata nel 2019 in onore dell’attrice e del legame speciale con Trastevere, un quartiere tipico della capitale notoriamente collegato alla romanità di cui la meravigliosa attrice – a dispetto di una carriera e di una fama internazionale – è sempre stata e continua ad essere un simbolo intramontabile. Lei, antidiva per eccellenza. Anima tormentata, indomita per temperamento e ribelle per passione, è una delle figure cardine della nostra scuola cinematografica. Il suo, il volto simbolo e indimenticato del Neorealismo italiano e di un’Italia e di un cinema che non c’è più.

Sfregio al volto simbolo della romanità e del nostro cinema

Chissà allora cosa direbbe oggi di quest’affronto, vile quanto immotivato, perpetrato in uno dei luoghi simboli della sua filmografia, uno dei quartieri più intrinsecamente popolari di Roma, prima di diventare l’epicentro della movida capitolina, spesso set delle sue performances. È anche in quelle strade e in quei vicoli che prestando anima e sangue all’emblema perfetto di quell’Italia popolana e combattiva, che Anna Magnani è diventa Nannarella, Mamma Roma. Di più: ha incarnato lo sguardo focoso e la tempra generosa, istintiva e fragile, diventati un tutt’uno indistinguibile della sua romanità, del suo talento istrionico e della forza della sua verità di donna e di attrice.

Anna Magnani, indimenticabile “Mamma Roma”

Un’antidiva, si diceva, che ha portato sullo schermo la vis della popolana che sapeva essere una regina. Una stella capace di brillare a Hollywood che l’ha incoronata con un Oscar. ma che ne può sapere di tutto questo il vandale, la baby gang, i teppistelli che ieri hanno divelto e poi abbandonato poco distante il busto che omaggia il ricordo di “Mamma Roma?” Loro sicuramente poco, ma i residente della zona non solo lo sanno: ma in queste ore, indignati e preoccupati per quanto accaduto, insorgono contro l’ennesimo scempio perpetrato nel quartiere e che stavolta ha colpito in particolare uno dei simboli capitolini /(e trasteverini) per eccellenza.

Il busto di Anna Magnani divelto, residenti furiosi

«L’ennesimo scempio compiuto nelle notti romane»: è allora il commento di Viviana Piccirilli Di Capua, coordinatrice responsabile dell’Associazione Abitanti Centro Storico di Roma, intervistata dall’Adnkronos, in merito al busto di Anna Magnai divelto e portato via da una nicchia in Via della Pelliccia a Trastevere. E poi ha anche aggiunto: «È evidente che ci sia una carenza di controlli, ma soprattutto c’è una disgregazione nel sociale. Vedi l’educazione dei giovani che dovrebbero essere accompagnati in percorsi per farli riflettere su situazione di vita comune. Inoltre, andrebbe controllato tutto quel commercio notturno che assolutamente non fa bene alla città».

È l’ennesimo scempio

«Se stiamo andando verso il Giubileo, ritengo che qualcosa di definitivo bisogna pur mettere in campo – aggiunge Di Capua – … Basta andare a Trastevere o al Pantheon e vedere masse informi sopra monumenti che urlano, mangiano, bevono e sporcano: tutto ciò non è compatibile con una città che è anche capitale d’Italia. Cerchiamo di utilizzare il Giubileo per riportare un po’ di serenità in questa città». Sindaco avvisato…