“Semi di pace tra dune di rabbia”: incontro sul dialogo interreligioso a Fara in Sabina

“Semi di Pace tra Dune di rabbia” è il titolo della Conferenza che si terrà nel pomeriggio alle ore 16 al Monastero delle Clarisse eremite a Fara in Sabina (Rieti) per iniziativa Maestro Gentetsu Tiberti: Monaco Zen Rinzai e Responsabile del Tempio Zen Italia Gorinkai. Un’iniziativa nell’ambito della quinta edizione degli Incontri di Dialogo interreligioso “Oriente-Occidente, orizzonti di luce”.

Parteciperanno, insieme al Maestro Tiberti, l’Imam S. Y. Pallavicini della Moschea Al Wahid in Milano e S.E. Monsignor Cadieres, Vicario Parrocchiale del Santuario di Santa Maria in Farfa. A moderare l’incontro il direttore RAI, Giovanni Alibrandi. E’ previsto il saluto del Sindaco di Fara in Sabina e Presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo.

“La Conferenza avrà come oggetto un dialogo propositivo tra esponenti religiosi per la ricerca di una via di pace in un momento così delicato, soprattutto per il conflitto in Medio Oriente”. A parlare è il Maestro Gentetsu Tiberti, alla vigilia dell’incontro. “La gravità della situazione internazionale, che registra numerose e crescenti tensioni in varie parti del mondo, tanto da aver indotto Papa Francesco a parlare di “guerra mondiale a pezzi”, impone l’urgenza di coltivare e far crescere il seme di dialogo iniziato 49 anni fa ad Assisi da Papa Giovanni Paolo II. Per questo, come comunità buddhista, da sempre sensibile al tema della Pace, anche quest’anno, siamo lieti di poter riproporre questo prezioso ed importante incontro di Dialogo”.