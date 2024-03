Salvini: “Sui rapporti con Giorgia ricostruzioni fantasy. L’abbraccio? Oltre che premier, è un’amica”

Sul rapporto con Giorgia Meloni “vedo ricostruzioni fantasy, che fanno parte del fantasy più che della cronaca politica”. A dirlo è stato il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi a seguito della riunione del Cipess. Salvini, dunque, rispondendo alle domande dei cronisti, ha smentito illazioni e dietrologie sulla sua assenza al Senato durante le comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo.

Salvini: “L’abbraccio con Giorgia? È un’amica oltre che il premier”

“Se ci sono è un problema, se non ci sono è un problema, non leggo più certe ricostruzioni. Ho abbracciato Giorgia perché oltre essere presidente del Consiglio è un’amica”, ha chiarito il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sottolineando che essere al Mit “è un impegno sfidante e ricco”, fatto “di parecchi impegni e appuntamenti”, dunque “ci sono parecchie cose che vanno fatte”.

“Ricostruzioni fantasy sui nostri rapporti”

Mercoledì, ha proseguito Salvini, “ho tenuto a portare la mia presenza” alla Camera, durante il dibattito sulle comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo. “Fortunatamente – ha spiegato ancora Salvini – ho un ministero così sfidante, complesso e fondamentale che mi porta via il 99% del mio tempo. Sono un giornalista anche io e capisco la necessità di riempire le pagine di giornale, ma la realtà spesso è molto più semplice di come la si immagini…”.

Salvini: l’evento di sabato? Ma quale internazionale nera…

Quanto a una presunta chiamata alle armi per il Consiglio federale della Lega di oggi e per l’evento di Identità e democrazia di sabato, Salvini ha sottolineato che “anche questo fa parte del fantasy”. “A parte il fatto che le armi le lascio volentieri a Macron…”, ha ironizzato il ministro, chiarendo che quello della serata “non è un Consiglio federale straordinario, ci sono 4mila Comuni che vanno al voto in primavera, quindi bisogna organizzare i sindaci e le alleanze. Ci sono le elezioni europee, e ci vuole un programma e stiamo lavorando al programma”.

“Stasera decidiamo chi stenderà il programma, ci saranno i governatori, ci saranno i ministri, ci saranno i sindaci. Sabato – ha proseguito, parlando di ‘Winds of Change’, l’evento organizzato a Roma da Identità e democrazia – è un appuntamento organizzato dal nostro gruppo in Europa con ospiti che arriveranno dal Portogallo, dall’Austria, dal Belgio, dagli Stati Uniti per la prima volta, con la delegazione dei repubblicani”. “Leggo ricostruzioni sull’internazionale nera, ma ci saranno 1.500 persone pacifiche, tranquille, sorridenti, determinate”, ha concluso Salvini.