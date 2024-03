Rugby, Innocenti: “Io, di sinistra dico: su Meloni polemiche stupide, riprendere il Paese così la vedo dura”

Le polemiche sollevate dalla sinistra sulla presenza di Giorgia Meloni negli spogliatoi dopo la vittoria della Nazionale italiana rugby contro la Scozia sono “stupidissime”. A dirlo è stato il presidente della Federazione rugby Marzio Innocenti, che da uomo di sinistra ha voluto anche mandare un messaggio alla sua parte politica: “Francamente se queste sono le basi su cui noi vogliamo riprendere il Paese, la vedo dura”.

Innocenti: “Meloni rappresenta l’Italia, l’ho invitata io negli spogliatoi della nazionale di rugby”

Innocenti, parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos, ha chiarito di essere stato lui a invitare il premier negli spogliatoi, insieme al ministro Francesco Lollobrigida. “In quel momento era il Presidente del Consiglio che rappresenta l’Italia, ed io mi sento rappresentato anche se sono di idee politiche diverse. In quel momento era giusto che venisse ad esprimere l’apprezzamento dell’Italia ai nostri giocatori”, ha detto Innocenti, che alla domanda se Meloni abbia portato fortuna ha risposto che “Meloni veramente se ha portato fortuna ha cominciato a farlo nel 2000 perché lei e il ministro Lollobrigida erano, mi hanno raccontato, tra le persone che sono entrate in campo a festeggiare l’Italia nella prima partita del Sei Nazioni, vinta appunto contro la Scozia nel 2000. Per cui se porta fortuna, la porta da tanto tempo, non certo da ieri”.

La stima verso Lollobrigida: “Lui presente quando perdemmo, nella mia scala di valori è molto in alto”

Innocenti, poi, ha espresso parole di particolare stima nei confronti del ministro dell’Agricoltura, spiegando che “ha il diritto di entrare in spogliatoi della Nazionale Italiana da sempre, perché se lo è conquistato sul campo a Lione, dopo Nuova Zelanda-Italia, dove abbiamo perso 94-17”. Il presidente di Federugby ha raccontato che in quella occasione, “finita la partita ho detto a lui e al Ministro Abodi, ‘capisco che avevamo detto che scendevamo in spogliatoio dopo la partita e capisco che non veniate’, e sia lui che Abodi, subito mi hanno detto ‘no Presidente, noi veniamo’ e sono scesi in spogliatoio con me”. “Nella mia carriera ne ho visti tanti anche uomini di rugby che di fronte a sconfitte di quel tipo sono scappati in modo da non essere coinvolti. Per la mia scala di valori – ha chiarito – il ministro Lollobrigida è in posti molto alti e di conseguenza nello spogliatoio dell’Italia lui ha il diritto di entrare quando vuole. Comunque ho invitato anche lui a scendere”.