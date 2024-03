Roma crolla, voragine al Quadraro: nel video il momento in cui due auto vengono inghiottite

Questa notte intorno all’una, pattuglie della Polizia Locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino sono intervenute in via Sestio Menas, zona Quadraro, per un’ampia voragine di circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità, che si è aperta inghiottendo due auto in sosta, una Dacia ed una Renault. Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli è stato disposto il transennamento dell’area.

Voragine al Quadraro, il video in cui le auto vengono inghiottite

In un video, pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, si vede il momento il cui le due auto sprofondano nella strada. A recuperare le due vetture, sono stati i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con una gru. Le macchine, a giudicare dalle immagini, sono gravemente danneggiate.

Ieri, su via Portuense, all’altezza di vicolo Clementi, si era aperta un’altra voragine che aveva inghiottito un camioncino. Anche in questo caso fortunatamente non ci sono stati feriti, e sono iniziati immediatamente i lavori per il ripristino del manto stradale.