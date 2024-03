Roberto Salis esagera contro il governo: ricevo “pizzini” che mi invitano a stare zitto, è un atteggiamento mafioso (video)

Il padre di Ilaria Salis è comprensibilmente turbato e arrabbiato. Tuttavia i toni usati questa mattina durante la trasmissione Agorà su Raitre per accusare di inerzia il governo italiano sono davvero eccessivi e fuori luogo. In pratica il papà di Ilaria Salis ha detto di essere stanco di ricevere “pizzini” in cui lo si invita a stare zitto sulla condizione della figlia e che questo sarebbe un atteggiamento “mafioso”. Un riferimento esplicito alla raccomandazione dei ministri Tajani e Nordio, più volte ripetuta anche in pubblico e sicuramente anche in privato nei confronti del padre della Salis a non enfatizzare il caso per consentire alle trattative diplomatiche di procedere fino al raggiungimento dell’obiettivo.

Roberto Salis ha inoltre fatto sapere che si rivolgerà al presidente Mattarella. “Ho mandato una Pec al presidente della Repubblica, una lettera molto asciutta riferendomi a quella che gli avevo inviato il 17 gennaio e a cui aveva subito risposto. E’ il garante della Costituzione e l’articolo 3 si applica a tutti i cittadini italiani: può intervenire sul governo Orban e deve smuovere il governo italiano perché evidentemente non ha fatto quello che doveva fare”.