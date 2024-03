Renzi tenta la Pascale: vuole candidarla alle Europee per conquistare gli orfani del Cav

L’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale potrebbe candidarsi per il partito di Matteo Renzi alle Elezioni europee. Senza scomodare Agatha Christie e gli indizi che, allacciati in sequenza fanno una prova, partono dalla Leopolda.

La Pascale in platea a catturare foto e interviste, con tanto di dichiarazioni piene di stima nei confronti del leader di Italia Viva. «Silvio considerava Matteo un genio: oggi lui è l’unico leader in campo capace di portare avanti il progetto di Berlusconi. Sarà lui il suo erede? Lo dirà solo il tempo, ma di Renzi – ha aggiunto la Pascale – mi convincono la tenacia, il coraggio, la passione e quella verve che difficilmente si incontra in politica»

Per molti commentatori politici l’invito fa parte di un piano di Renzi per trovare i 250 mila voti che ritiene mancargli per fare il 4%, quelli berlusconiani.

«Francesca è una persona libera che ragiona con la sua testa e fa le sue scelte», dice il coordinatore azzurro Martusciello, come a non escludere una discesa in campo avverso.

Pascale candidata alle Europee con Renzi: a un anno dalla morte del Cav

“Non ho ricevuto la proposta di candidarmi. Non c’è nessuna decisione”, dice invece l’ex fidanzata di Berlusconi. “Per ora non concedo interviste”, chiarisce così al giornalista di Repubblica che prova ad avere una conferma della sua candidatura. “Sono andata alla Leopolda perché ho accettato l’invito di un leader di una classe dirigente che apprezzo”, ha spiegato l’ex soubrette di TeleCafone.

Nella eventuale candidatura, ci sarebbe anche un messaggio subliminale per gli orfani di Berlusconi. Le elezioni Europee arrivano infatti a giugno, praticamente in concomitanza con l’anniversario della morte del Cavaliere. Un richiamo, che negli intenti di Renzi, sarebbe potente per molti elettori di Forza Italia.

E i segnali a Forza Italia arrivano dalla stessa Pascale. Sulla sua pagina Instagram non mancano i messaggi a personaggi chiavie della corte berlusconiana. Come l’ex parlamentare azzurra Maria Rosaria Rossi, che perfidamente alcuni giornali definivano la “badante di Berlusconi”. La Pascale le riserva un tenero “mi manchi”.

Eppure, dai tempi della ragazza del Comitato “Silvio ci manchi”, anche le idee politiche sono decisamente sposate a sinistra. Liberalizzazione delle droghe, forte polemica con il governo Meloni, attacchi ai limiti dell’insulto nei confronti di Salvini e della Lega, allineamento sistematico con tutte le battaglie di Sinistra italiana.

Non a caso l’ultima storia Instagram condivide un post della parlamentare di Si, Ilaria Cucchi, non propriamente una moderata. Insomma, se Renzi vuole attrarre l’elettorato di Forza Italia, ha scelto l’ex fidanzata di Berlusconi sbagliata.