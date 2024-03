Raimo, piogge di critiche sul web: “Non è degno di insegnare”, “Il vero nazista è lui”

“Non è degno di insegnare”, “deve essere radiato”, “il vero nazista è lui”. Non è stato un bel risveglio per il professore militante Christian Raimo reduce dalla pessima performance a L’aria che tira, su la7, di cui ovviamente va molto fiero. Nel mirino del web e non solo le sue dichiarazioni sulla necessità, quasi un dovere morale, di “picchiare i neonazisti”. Tra lo sconcerto dello studio, l’imbarazzo del povero Parenzo e persino lo stupore di Laura Boldrini (“no, Raimo, non si picchia nessuno”) discettando del caso Ilaria Salis, Raimo ha detto testualmente “Cosa bisogna fare con i neonazisti? Per me bisogna picchiarli”. Istigare alla violenza non è di per sé cosa nobile ma se proviene da un docente, insomma un educatore, la faccenda diventa grave e inaccettabile.

Raimo, il web si scatena: il vero nazista è lui

Sui social la polemica divampa. In tanti, e non solo da destra, criticano duramente le affermazioni del cattivo maestro, che propugna la violenza “selettiva” puntando l’indice sul suo ruolo di insegnante. “E’ questo che insegna ai suoi studenti?”, chiede un utente su X. “Per me è una cosa gravissima” interviene un altro, mentre altri utenti su X chiedono l’intervento del ministro Valditara. “Deve essere radiato dall’insegnamento. Io sono antifascista e antinazista da sempre – si legge in un altro tweet – qui il vero nazista è Raimo che usa parole da squadrista”. Sulla stessa linea un altro utente che scrive: “Credo che Raimo non abbia i requisiti morali per insegnare in una scuola pubblica. Il ministero prenda provvedimenti”.

Sasso: non ha i requisiti per insegnare

Sul fronte della politica scende in campo Rossano Sasso, ex sottosegretario all’Istruzione, parlamentare leghista che annuncia un’interrogazione. “Questo signore, tale Raimo, cerca visibilità e meriterebbe solo indifferenza. Ma oggi ho scoperto che è un docente e che in classe istigherebbe alla violenza. Se inciti alla violenza non puoi insegnare, caro ‘collega della Salis’. Interrogazione in arrivo per tale ‘insegnante’’’ scrive Sasso su X.