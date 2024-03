Porro: anche i “poveri bambini” manganellati a Pisa rendono onore alla Balzerani che tentò “l’assalto al cielo”

A onor del vero, non è stata solo la professoressa Donatella Di Cesare a indossare il lutto via social per la morte della brigatista mai pentita Barbara Balzerani. In tanti (troppi?) si sono sentiti in dovere di spendere qualche parola di commosso addio. Tra questi anche l’organizzazione di estrema sinistra cambiare Rotta, protagonista degli scontri con la polizia delle ultime settimane e sempre in prima fila nei cortei pro-Palestina.

Lo fa notare, oltre alla giornalista Francesca Totolo, anche Nicola Porro che scrive: “Ricordate i poveri studenti di Pisa, quelli manganellati dai poliziotti brutti e cattivi? Quelli difesi senza se e senza ma dal Partito Democratico e dagli altri partiti di sinistra giusto per attaccare Meloni&Piantedosi? Ecco, se facciamo finta di dimenticare le provocazioni agli agenti e la ricerca del contatto fisico, c’è un altro problema per i nostri giovincelli. Protagonisti alla baruffa toscana, i rappresentanti del collettivo Cambiare Rotta – organizzazione giovanile comunista sono tra quelli che hanno reso omaggio alla Balzerani: “Barbara Balzerani ci ha lasciato, comunista rivoluzionaria non si è mai dissociata dalla storia sua e di chi come lei ha voluto e tentato l’assalto al cielo. Che la terra ti sia lieve”.

Tra i tanti omaggi – prosegue Porro – “quello del Centro Sociale Anomalia, ma anche quello del Coordinamento femminista e lesbica: “Barbara Balzerani compagna, amica, sorella ci ha lasciate. Il dolore è troppo grande per riuscire a scrivere altro. A lei dedichiamo il nostro 8 marzo”. E ancora, c’è chi invita a non dire mai che la Balzerani non c’è più “perché il suo esempio di militante comunista rivoluzionaria in Potere Operaio e nelle Brigate Rosse riluce di forza, coraggio, immaginazione, ostinazione, incredibile potenza ogni giorno su ogni sguardo che si apre. Perché non ha solo combattuto, spezzato catene, ma ha reinventato il mondo. Barbara c’è e ci sarà sempre”. Chiaro il concetto? Altro che compagni che sbagliano. Questi sono fari che illuminano ancora gruppetti e gruppuscoli vari ella galassia comunista. Eppure gli esami sul passato che non passa li fanno alla destra… Chissà perché.