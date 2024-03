Padellaro come Nanni Moretti: “Con questi dirigenti il centrosinistra perderà sempre” (video)

Si parla del “circo” campo largo ad Omnibus su La7, ospite Antonio Padellaro , per commentare lo spettacolo che ha dato di sé l’ipotetica “accozzaglia” in Piemonte e Basilicata. Qui come si sa le classi dirigenti delle opposizioni hanno fatto fuori un discreto numero di candidati per le prossime regionali. Padellaro tenta di difendere Giuseppe Conte. Non è solo colpa sua e del M5s se non si è trovato un accordo. Le responsabilità sono di tutti. E’ piuttosto sconsolato: “Con questi dirigenti il centrosinistra perderà sempre”. Un frase con la quale l’editorialista del Fatto cita Nanni Moretti sul futuro del campo largo.

Padellaro “randella” il campo largo: “le responsabilità del fallimento sono di tutti”

Capiamo che a sinistra le citazioni “nannimorettiane” si prestino molto a fotografare le difficoltà e il senso di inutilità del momento. Come anche la frase “ma mi si nota di più se non vengo o…”: altra frase cult per definire il gioco al massacro del chi si allea con chi; e chi decide di sfilarsi per farsi notare di più. L’estetica filmica però non consola. Padellaro, uomo di sinistra, randella un po’ tutti.

Padellaro “si consola” con Nanni Moretti

“Prendiamo Calenda, per esempio. Non diamo tutte le colpe a Conte, in un’ipotetica coalizione se le cose non vanno le responsabilità vanno ripartite. A livello locale incidono anche le rivalità tra candidati, difficile giudicare da Roma. E se il campo largo è fallito miseramente credo che la responsabilità sia di tutti. Vogliamo parlare di Calenda? Paladino liberal democratico, si sta comportando come una banderuola. Per questo concludo con quello che disse Nanni Moretti a Piazza Navona: con questi dirigenti non vinceremo mai”.