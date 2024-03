Pacifisti e “radical vip”: Michele Santoro presenta la lista per le europee. Ecco chi c’è

Per una che ti porti dentro, l’altro te lo trovi contro. Schema consolidato a sinistra, che ora si replica anche in vista delle europee. Mentre il Pd si appresta a chiudere l’accordo per la candidatura di Lucia Annunziata come capolista al Sud alle europee, un altro volto noto della tv scende in campo come avversario: Michele Santoro, ieri, proprio mente prendevano corpo i rumors sulla candidatura della collega, ha annunciato i nomi della sua lista pacifista “Pace Terra Dignità”.

Lo scoglio della raccolta firme e gli ammiccamenti con Avs

La lista, certo, deve superare lo scoglio della raccolta delle firme, visto che l’eventuale accordo con Avs per candidature comuni allo stato attuale è ancora molto eventuale. Dunque, per il momento l’ulteriore scontro elettorale a sinistra è ancora solo un’ipotesi, ma il messaggio già c’è. E comunque Santoro non demorde: “Fino all’ultimo saremo disponibili a un accordo, se poi non vogliono, pazienza, noi non possiamo essere quello che non siamo…”, ha spiegato il giornalista.

Santoro presenta i nomi della lista “Pace Terra Dignità”

Tra i candidati presentati da Santoro, che se la lista ci sarà coprirà il ruolo di capolista in tutte le circoscrizioni, ci sono tra gli altri l’ex parlamentare comunista Raniero La Valle, classe 1931, che sarà al Nord Est l’unico capolista diverso da Santoro; il vignettista Vauro, la scrittrice molto presente in tv come opinionista Ginevra Bompiani; l’attore Paolo Rossi; lo scrittore di origini russe Nicolai Lilin; il matematico Piergiorgio Odifreddi; lo storico Angelo d’Orsi; il segretario di Rifondazione comunista Maurizio Acerbo. Una lista “vip”, insomma, con nomi di grande richiamo per un certo mondo della sinistra, ai quali si aggiungono gli ex M5S Marta Grande e Piernicola Pedicini e l’ex Lega Alessandra Guerra. Non ci sarà, invece, Luigi De Magistris, che però ha assicurato sostegno.