Olanda, paura in un bar: 4 persone in ostaggio per alcune ore. Arrestato il sequestratore, non è terrorismo

Terrore in Olanda per il sequestro di quattro persone, prese in ostaggio da un uomo a volto coperto all’interno in un bar di Ede, nella provincia di Gueldres. L’incubo è finito dopo qualche ora con la liberazione deli ostaggi e l’arresto del sequestratore. Lo rende noto De Telegraf, specificando che poco prima delle 12.30, con il volto coperto da un passamontagna, è uscito dal bar Petticoat con le mani alzate. A questo punto gli agenti si sono avvicinati e l’hanno ammanettato. Il sindaco della cittadina olandese ha poi confermato il lieto fine con la liberazione dei 4 sequestrati.

Olanda, paura in un bar: sequestrate per ore 4 persone

“L’ultimo ostaggio è stato liberato, una persona è stata arrestata”. Così la polizia olandese ha confermato su X che si è conclusa la presa di ostaggi iniziata questa mattina presto. Con i tre ostaggi liberati prima, tutti giovani dipendenti del locale, erano in tutto quattro le persone tenute in ostaggio dal sequestratore . Per ora la polizia olandese ha escluso il movente terroristico, “Al momento – si legge su X – non vi è ancora alcun segno di “motivazione terroristica”. Secondo i media olandesi, l’uomo era armato, affermava di avere esplosivi e minacciava di far saltare in aria il locale. Per ragioni di sicurezza la polizia aveva evacuato oltre 150 abitazioni intorno al caffe molto frequentato dai giovani, dove ieri sera si è tenuto un concerto di musica olandese e techno, andato avanti fino alle 4 del mattino. Sul posto sono intervenute anche le forze speciali e gli artificieri. Sospesi momentaneamente anche alcuni collegamenti ferroviari.