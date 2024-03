Nazionale, svolta “patriottica”: sulla maglia per gli Europei la frase “l’Italia chiamò”. La sinistra tiferà lo stesso?

Patria, orgoglio, senso di appartenenza. “L’Italia chiamò”, ci sarà scritto sul colletto della nuova maglia della Nazionale, firmata dall’Adidas, in vista degli Europei di calcio 2024, in programma quest’estate in Germania. Il debutto ufficiale, in realtà, ci sarà sul campo delle amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela (21 marzo) e Ecuador (24 marzo). Le divise sono nate “con l’obiettivo di celebrare l’identità calcistica del Belpaese”, spiega una nota di Adidas.

“Abbiamo attinto a storici spunti visivi ed emblemi nazionali iconici con un tocco di stile moderno per una nuova generazione di calciatori. Partendo dal tema della maglia, simbolo di speranza e unità, il team di designer Adidas si è concentrato sulla realizzazione di un prodotto che offrisse una prospettiva nuova e inaspettata rispetto a ciò che è stato fatto in precedenza, pur rimanendo rispettoso e fedele al proprio patrimonio calcistico”.

In casa i calciatori allenati da mister Spalletti indosseranno il classico azzurro, col tricolore a strisce lungo le spalle e in evidenza nello stemma sul petto. In trasferta, alla base bianca saranno aggiunti rosso e verde, sulle spalle, sullo stemma e lungo i lati del corpo, maglie concepite per suscitare un senso di orgoglio e di appartenenza. La vera novità è che sul retro del collo sarà incisa la celebre frase dell’Inno di Mameli “l’Italia chiamò. I fianchi saranno di un colore più scuro rispetto al solito, come nel 2006 quando l’Italia di Lippi vinse i Mondiali.