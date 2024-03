Meloni, lezione di stile della Todde a De Luca e Formigli. “La premier ha intelligenza politica” (video)

“Giorgia Meloni è una persona che è in politica da tanto tempo, ha intelligenza politica. Nel tempo, ha saputo mettere insieme leadership nel suo partito”. Due giorni fa, da Corrado Formigli, la neopresidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha mostrato a qualcuno, e ogni riferimento a De Luca non è puramente casuale, cos’è lo stile in politica. E non è solo una questione di donne, ma di galateo. Del resto, la stessa Meloni, all’indomani della vittoria della Todde, l’aveva chiamata per complimentarsi con lei.

La Todde riconosce alla Meloni le qualità politiche

“Non la invidio, ma le riconosco delle qualità”, ha detto la Todde intervenuta a PiazzaPulita su La7: “Meloni è sicuramente una persona che è in politica da tanto tempo, quindi ha sicuramente intelligenza politica. Io me la ricordo come ministro di Silvio Berlusconi, quando era più giovane. Nel tempo, comunque ha saputo mettere insieme leadership nel suo partito. Questo glielo riconosco senza dubbio”.