Meloni firma il patto di sviluppo con il Friuli-Venezia Giulia: 190 milioni per 17 interventi strategici

È una giornata speciale per il Friuli-Venezia Giulia, che oggi ha siglato l’accordo per lo sviluppo e la coesione con il governo. Presenti alla cerimonia al Teatro Verdi di Pordenone il governatore Massimiliano Fedriga, la premier Giorgia Meloni e i ministri Raffaele Fitto e Luca Ciriani. Si tratta del raggiungimento di un obiettivo strategico per mettere a terra interventi importanti, ‘su misura’ della Regione.

Accordo di sviluppo con il Friuli Venezia Giulia

“La firma dell’Accordo prevede lo stanziamento di 190 milioni di euro per un totale di 17 interventi strategici”, ha sottolineato la premier Meloni. I fondi stanziati coprono, in particolare, interventi per “la messa in sicurezza del territorio, il rafforzamento della struttura idrica e la mobilità sostenibile”, ha spiegato la presidente del Consiglio che ha aperto il suo intervento rivolgendo un pensiero alle donne e ha sottolineato i risultati del governo sull’aumento dell’occupazione femminile.

Meloni: stanziati 190 milioni per 17 interventi

Con la firma dei patti di coesione con le regioni il governo vuole voltare pagina e archiviare la stagione degli sprechi e della mancate realizzazione. “Nella precedente programmazione sui fondi di coesione – sottolinea Meloni – su 126 miliardi disponibili erano stati spesi 46 miliardi. Non potevamo più permettercelo. L’obiettivo del governo era cercare di garantire che le risorse venissero spese per le priorità, non per cose secondarie”, ha sottolineato la presidente del Consiglio, “per questo abbiamo inserito norme per garantire che questi soldi arrivino tutti a terra”.

La rinegoziazione del Pnrr ha liberato nuove risorse

Riflettori puntati anche sulla rinegoziazione del Pnrr che ha liberato nuove risorse: “21 miliardi di euro che abbiamo potuto concentrare su alcune priorità: 12 miliardi andranno al sistema produttivo del Paese. Che oggi ci sta dando obiettivamente grandi soddisfazioni”. Fedriga ha ingraziato la presidente del Consiglio “per condividere la visione futura del nostro territorio. Il Friuli Venezia Giulia è pronto a realizzare le opere strategiche individuate d’intesa con il Governo, che ha

riconosciuto la capacità di spesa della Regione. Il programma

pluriennale per 190 milioni di euro – ha aggiunto il governatore- darà priorità a opere idrauliche, edilizia scolastica e mobilità lenta”.

Perugia, urge approvare disegno di legge cyber

Dopo la firma del patto di coesione Meloni ha visitato la Fiera Ortogiardino di Pordenone e ha affrontato con i cronisti alcuni dei temi caldi dell’attualità. A partire dal caso dossieraggi. “Abbiamo già fatto un intervento sulle banche dati che è nel disegno di legge cyber”, ha ricordato Meloni, “se ci fossero già state queste norme sarebbe stato più difficile fare quello che abbiamo scoperto. E anche in termini di pene la risposta sarebbe stata più significativa. Quello che posso fare è auspicare che il Parlamento le approvi il prima possibile, perché sono norme che diventano molto, molto urgenti”. Meloni ha anche spiegato la scelta di affidare a Elisabetta Belloni, numero uno del Dis, il coordinamento del G7 al posto dell’ambasciatore Luca Ferrari, che andrà a Tel Aviv. “Non è un tema di sicurezza. Ma, avendo destinato lo sherpa dedicato a una sede molto delicata, siamo partiti da una persona che ha una grande esperienza su questa materia, perché siamo già nell’anno del G7. È un fatto di facilità del lavoro”.