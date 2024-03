Marsilio: “Vincono i fatti, il campo largo non è il futuro” FdI: premiato il buongoverno (video)

“Possiamo andà a ballà”. Scherza così Marco Marsilio, rieletto presidente della Regione Abruzzo, festeggiando con i suoi sostenitori al comitato elettorale di Pescara.

Appena arrivato nella sede del comitato in via Parini a Pescara, il presidente della Regione Abruzzo, fresco di conferma, è stato accolto dai cori dei suoi sostenitori: “Un presidente, c’è solo un presidente”. Poi la calca dei tanti giornalisti presenti, con attimi di grande tensione. In difficoltà anche lo stesso Marsilio, che per un attimo ha perso l’equilibrio ed è scivolato sul piccolo palco allestito per l’occasione.

Marsilio scherza:”Li abbiamo mandati a dormire con 10 punti di vantaggio”

“Avevo promesso due cose: la prima, che questa sera l’unica sarda che avrebbe festeggiato sarebbe stata mia moglie. La seconda, che all’una, massimo le due, li avremmo mandati tutti a dormire con 10 punti di vantaggio”, scherza Marsilio con i sostenitori.

“Meloni è andata a dormire felice”

Al di là dei sorrisi e delle battute, il governatore abruzzese ha ribadito ai presenti: “Il mio impegno per essere all’altezza della fiducia e delle aspettative e dell’amore che mi è stato dimostrato sarà ancora più intenso”. L’esponente di Fratelli d’Italia non ha lesinato critiche all’opposizione . “Il campo largo non è il futuro dell’Abruzzo, perché era il suo triste passato, e il campo largo non sarà il futuro dell’Italia”, ha detto Marsilio. Si toglie poi qualche sassolino dalla scarpa, dopo la campagna di stampa odiosa mossa contro di lui e la sua famiglia. “Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia sparse a piene mani. Hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote”.

Ai cronisti che chiedevano se avesse sentito Giorgia Meloni, Marsilio ha risposto: “É andata a dormire tranquilla e felice “.

L’affermazione elettorale in Abruzzo è stata commentata sul profilo X ufficiale di Fratelli d’Italia con un breve post: “Vittoria! Gli italiani hanno premiato il buongoverno di centrodestra e Fratelli d’Italia. Buon lavoro al governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio”, recita il post dell’account ufficiale del partito.