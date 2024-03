L’ultima beffa dei militanti gretini: sgonfiano le gomme di 60 auto. FdI: vigliacchi, è facile così

Un gruppo di attivisti ambientalisti, nel corso della notte, ha sgonfiato le gomme di circa sessanta auto parcheggiate in zona città Studi a Milano: in una nota la dura condanna del vile gesto del Capodelegazione di FdI al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, e del Consigliere Comunale di FdI a Milano, Francesco Rocca. «Un gesto di un’estrema vigliaccheria che ha danneggiato diverse famiglie milanesi che stamane si sono ritrovate senza auto e che dovranno pagare di tasca loro le spese di ripristino degli pneumatici, vittime di questo folle gesto. Lo diciamo oggi – prosegue la nota – come lo abbiamo detto ogni volta che qualche gretino militante se l’è presa con opere d’arte e monumenti, o si è lanciato in mezzo alle strade della città bloccando nel traffico lavoratori e soccorsi: troppo facile così!»

«Perché tutta questa grinta – aggiungono gli esponenti di FdI – sicuramente mescolata ad una copiosa dose di coraggio in più, non la mettono per protestare contro le auto, proventi di furto, ed i rifiuti che quasi quotidianamente vengono incendiati nei pressi dei campi nomadi? Perché non vanno a prendersela con le discariche abusive in mano alla criminalità organizzata? Certo, sgonfiare le gomme delle auto di un povero cittadino è molto più semplice», commentano in conclusione Carlo Fidanza e Francesco Rocca.

(Italpress).