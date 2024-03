Lamette, chiodi e coleotteri nei pasti della mensa per bambini: Milano sotto choc, è caccia al “sabotatore”

Lamette e vetri nei pasti dei bambini, più casi, ripetutisi nei giorni scorsi nel servizio di una delle ditte più importanti di Milano che riforniscono la mensa dei bambini. Stavolta non è più un caso e tantomeno un incidente isolato. Nel refettorio della scuola elementare Ariberto, che fa capo all’istituto Cavalieri, un bambino di quinta elementare ha trovato perfino un chiodo all’interno dell’insalata di patate e fagiolini, come ha denunciato la dirigente scolastica, Marina Giulia Vincelli, attraverso una circolare. Nelle ultime settimane erano stati trovati frammenti di vetro nel pane servito ai bambini in alcune scuole milanesi, tra cui l’Istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni e il Cesare Cantù. Anche in questi casi si tratta di mense gestite da Milano Ristorazione. Su questa ultima vicenda, la procura di Milano ha aperto un’indagine. Dal 28 febbraio a oggi è successo di tutto nelle refezioni scolastiche di Milano, perfino il ritrovamento di un coleottero. Il 6 marzo, invece, era stata un’insegnante delle elementari di via San Giacomo a trovare all’interno della crema di verdure miste il raccapricciante insetto. L’ultimo caso è il ritrovamento del chiodo, chiaramente opera di “sabotatori” della ditta di refezione anche se il Comune spiega, in una lettera ai genitori della Commissione mensa, che si tratterebbe di uno scherzo degli alunni, e che non sarebbe il primo.

“Una situazione allarmante”, denuncia il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino, Riccardo Truppo: “Evidentemente le falle del sistema non sono state ancora scoperte e ora ne abbiamo una triste conferma. Tutto ciò è inaccettabile. Abbiamo superato ogni limite, con la salute dei più piccoli non si può scherzare”. A Libero, nelle pagine milanesi, si parla di un altro caso nell’Istituto Comprensivo Perasso, nel quartiere Adriano, dove una bimba della primaria ha trovato nella frittata un pezzo di polistirolo. In azione, oltre ai carabinieri, anche i Nas.