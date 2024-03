La gaffe del premier libanese: bacia la Meloni, ma non è lei: è Patrizia Scurti. Immagini già virali (video)

Pensavo fosse Giorgia Meloni, invece era Patrizia Scurti, capo capo della segreteria particolare della premier. Siparietto niente male. Najīb Mīqātī, primo ministro del Libano, si trova sulla pista dell’aeroporto di Beirut: attende ai piedi dell’aereo della Repubblica italiana l’uscita della presidente del Consiglio Meloni e della sua delegazione dal velivolo, in missione nel Paese mediorientale. Quando vede una donna scendere le scale. E’ bionda, capelli sulle spalle, tailleur. E’ Patrizia Scurti che scende dall’aereo. Il primo ministro libanese Najib Miqati le si avvicina, la abbraccia, le dà due baci sulle guance e si sta per allontanare insieme a lei. Subito il suo staff lo avverte della gaffe, spiegandole che Giorgia Meloni, attesa in Libano per visitare i contingenti militari italiani, in realtà è ancora sul velivolo.

La gaffe del premier libanese: scambia la Scurti per Meloni

Un qui pro quo che sta facendo il giro del web. Nel video si vede Miqati fare un rapido dietrofront e tornare vicino alla scaletta dell’aereo, pronto a salutare la premier- quella vera- che scende dalla scaletta. E con lo stesso slancio riservato qualche istante prima al capo della segreteria di Meloni, bacia la premier. Una gaffe divertente già virale sui social, dove gli utenti sorridono del simpatico scambio avvenuto all’aeroporto di Beirut.