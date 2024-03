La foto di Kate ritoccata e ritirata scatena un putiferio. La principessa fa mea culpa: sono stata io

Era la prima foto di Kate (sorridente e con i figli) dopo l’intervento all’addome: l’immagine a cui era stato affidato il compito di smentire rumors e sospetti sul suo stato di salute, e sul silenzio e le comunicazioni ufficiali della Casa Reale che, procedendo a corrente alternata, nelle scorse settimane, particolarmente difficili per Buckingham Palace, hanno dato adito a dubbi e supposizioni più o meno preoccupanti. Eppure quell’immagine che la ritrae sorridente mentre abbraccia i tre figli, scattata dal marito William, e postata sui social, ha alimentato – se possibile – i dubbi. Colpa dell’editing e di un’attenzione alla speculazione sensazionalistica e alla ricerca dietrologica che ha allertato un po’ tutti: dai sudditi agli addetti ai lavori… E la cosa ha indotto Kate Middleton a chiarire la situazione, intervenendo in prima persona.

La foto di Kate scatena un putiferio: il sospetto di una “manipolazione”

Così, in un tweet pubblicato sui social del principe e della principessa del Galles, Kate sollecitata da recriminazioni e dal clamore che la vicenda ha scatenato, ha postato: «Come molti fotografi amatoriali, ogni tanto faccio un po’ di editing. Volevo esprimere le mie scuse per l’eventuale confusione causata dalla fotografia di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti coloro che hanno festeggiato abbiano passato una felice festa della mamma. C.». E con le regali scuse, il caso si chiude. Kate si è assunta la responsabilità per l’«errore di editing» che ha portato una sua fotografia ufficiale, la prima dopo l’intervento dei mesi scorsi, a essere messa in discussione dalle agenzie fotografiche internazionali.

L’immagine ritoccata e ritirata dalle agenzie

Come noto, infatti, diverse agenzie fotografiche, tra cui Reuters e Associated Press, hanno ritirato dalla circolazione la foto della principessa Kate Middleton – diffusa poche ore prima – per paura che fosse stata «manipolata». A riportarlo in queste ore, tra gli altri, Sky News, che nel rivisitare la vicenda e aggiornare sui suoi sviluppi, ricorda che quella pubblicata da Kensington Palace è la prima immagine ufficiale della principessa di Galles dopo l’intervento chirurgico all’addome di gennaio. E Kate non solo non ha negato, ma ha addirittura fatto mea culpa, avocando a sé l’errore di editing che ha scatenato il putiferio.

La foto di Kate coi figli: ecco cosa non torna

In effetti, come quasi tutti sui social e sulla stampa hanno rilevato, lo scatto “incriminato” diffuso ieri, nella giornata in cui nel Regno Unito si celebrava la festa della mamma, passata al setaccio – senza neanche dover ricorrere troppo a una lente d’ingrandimento – è stata sezionata da follower. Ammiratori. E ovviamente addetti ai lavori. E un dettaglio è immediatamente saltato agli occhi anche del più sprovveduto utente: la mano sinistra della principessa Charlotte è palesemente disallineata rispetto alla manica del maglione indossato. Peraltro, una porzione di golfino mancante sulla manica di Charlotte ha destato ulteriori “sospetti”: che il fatto che sulla manica del golf di lana appaia all’improvviso, proprio poco sopra la mano, una macchia di colore relativa alla gonna scozzese della bambina, non ha fugato.

Quei frame passati sotto la lente d’ingrandimento e i dubbi che ha sollevato

E che dire delle mani di George, posizionato alle spalle della mamma? E sulle mani di Kate, cui dita della mano destra appaiono sfocate, con una definizione non coerente rispetto al resto della foto? Insomma, un pasticcio di editing, senz’altro, ma nessun mistero. Nemmeno sul fatto che sulle dita della mano sinistra della principessa non compaia nessun anello: neppure al fede. Va tutto bene assicurano dal Palazzo, solo un errore di editing. E ora basta ricamarci su…