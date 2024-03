Jorit, dall’abbraccio di De Luca al selfie con Putin: interrogazione di FdI sui fondi della Regione Campania

Lo street artist napoletano Ciro Cerullo, in arte Jorit, ha fatto di tutto per farsi notare tra gli oltre 20mila partecipanti provenienti da 190 Paesi al Forum Internazionale della Gioventù a Sochi, e con la foto con tanto di didascalia fantozziana («quanto è umano lei…») c’è riuscito. Ma non è sull’abbraccio tra il graffitaro partenopeo e il leader russo che vogliamo tornare. Quanto semmai sul “legame” tutt’altro che recente tra la Regione Campania e Jorit, tra l’artista di strada e le associazioni e amministrazioni di sinistra che fin qui l’hanno lanciato e coccolato.

Jorit, il selfie con Putin diventa un caso politico

E allora, come abbiamo già scritto nelle scorse ore, «primo tra i suoi ammiratori era l’ex sindaco Luigi de Magistris che gli ha commissionato più di un’opera (il costo dei suoi graffiti è valutato intorno ai 25mila euro). Non è stata da meno la Regione Campania di Vincenzo De Luca che attraverso un bando regionale lo ha finanziato con la non modica cifra di 300mila euro. Ora, invece, a ospitarlo e sovvenzionarlo sono gli occupanti russi dell’Ucraina orientale».

L’interrogazione di FdI per “fare luce sui fondi della Regione Campania”

Un legame, quello tra l’artista e il committente Regione Campania che – ricostruisce l’Adnkronos – non sarebbe recente. «Il 10 gennaio del 2020, si legge sul sito della Regione Campania – e riferisce l’agenzia di stampa – “nel quartiere Barra di Napoli si tenne la cerimonia d’inaugurazione del murales realizzato da Jorit sulla facciata di una palazzina nei pressi della stazione della Circumvesuviana nell’ambito del progetto Codici (d’arte) a Barra della Cooperativa Il Tappeto di Iqbal, “promosso dalla Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’Infanzia, con il sostegno della Regione Campania”».

Jorit-Regione Campania: un legame che non sarebbe recente…

E ancora. «Il 16 marzo del 2022 – prosegue l’Adnkronos – presso il Liceo Sabatini Menna di Salerno fu invece inaugurata l’opera pacifista Peace, uno dei murales del Progetto Right between the eyes che la Fondazione Jorit ha realizzato “grazie al finanziamento dalla Regione Campania”, viene spiegato sempre sul sito istituzionale della Regione. All’evento prese parte anche il governatore campano De Luca».

Jorit, il selfie della discordia

Dunque, per «fare luce» sui fondi che la Regione Campania ha erogato a sostegno della realizzazione delle opere di Ciro Cerullo, in arte Jorit, il senatore campano di FdI Antonio Iannone ha annunciato all’Adnkronos che presenterà «un’interrogazione parlamentare al ministro della Cultura Sangiuliano», con l’intento di accendere un faro «sul finanziamento che la Regione Campania ha dato a Cerullo». Un artista che, fa notare l’esponente di FdI, in occasione «di questo Festival dei giovani», «si è reso protagonista di un episodio assolutamente disdicevole, visto il comportamento di Putin nei confronti dell’Occidente, con un conflitto che sta causando la morte di moltissimi giovani».

Stoccata a De Luca

Per Iannone del resto, «non meraviglia l’incauto utilizzo delle risorse pubbliche da parte del governatore Vincenzo De Luca, visto tutto quello che sta accadendo in Campania». E il riferimento è chiaramente ai manifesti contro il governo Meloni apparsi nei giorni scorsi in alcuni punti “strategici” di Napoli. Una campagna diffamatoria contro il governo, nata dopo il duro scontro tra De Luca e la premier Giorgia Meloni sulla riforma dell’autonomia e sull’utilizzo dei fondi di Sviluppo in Campania. Ma questa è un’altra storia…