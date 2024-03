Italia al quarto posto nel mondo per donne miliardarie: la classifica delle super ricche

Gli ultimi dati di Forbes a pochi giorni dalla festa della donna, offrono il ritratto di un’Italia con le donne sempre più protagoniste: con una classifica a sorpresa sulle miliardarie italiane. Un dato che ci colloca al quarto posto nel mondo, poco dietro la Germania.

L’International Women’s Day study di City Index analizzando l’ultima classifica di Forbes, segna comunque il primato degli Stati Uniti, dove risiede il più alto numero di donne miliardarie, 97, il doppio di quelle cinesi, 42. L’Italia con 19 esponenti viene subito dopo la Germania, 22, ma addirittura prima dell’India, 15.

Come scrive il Corriere della Sera, a guidare la classifica delle miliardarie italiane è Massimiliana Landini Aleotti e famiglia con un patrimonio di 7,3 miliardi. Classe 1942, il suo patrimonio deriva dall’aver ereditato assieme ai tre figli il colosso farmaceutico Menarini a seguito della scomparsa nel maggio 2014 del marito Alberto Aleotti.

Secondo posto per Miuccia Prada, co-direttrice creativa di Prada con Raf Simons e deux ex machina insieme al marito Patrizio Bertelli del successo del gruppo a livello internazionale, con un patrimonio di 5,8 miliardi. Segue Marisa Del Vecchio (Essilorluxottica) con 4 miliardi. A seguire Nicoletta Zampillo, seconda moglie del fondatore Leonardo Del Vecchio; e le due figlie di lui, – prosegue il Corriere – avute dalla prima moglie Paola Nervo, Marisa e Paola. La prima è responsabile del Museo degli Occhiali di Agordo dove è nata Luxottica nel 1961, la seconda ha scritto vari libri sul museo e sulla storia dell’occhialeria.

Alessandra Garavoglia consigliera di amministrazione del Gruppo Campari, una delle più grandi aziende di bevande alcoliche al mondo. A seguire Isabella Seragnoli con un patrimonio di 2,8 miliardi. È a capo di Coesia, gruppo specializzato in prodotti industriali e di packaging con sede a Bologna.In classifica anche Giuliana Benetton l’imprenditrice è una dei quattro fondatori dell’impero trevigiano, quella che realizzò il celebre pullover giallo per il fratello Luciano, che diede via all’avventura imprenditoriale della famiglia veneta.

I Benetton presidiano la classifica con altre due miliardarie: Sabrina, erede di Gilberto Benetton, 1,7 miliardi, e Barbara (1,5 miliardi). Nella classifica delle miliardarie italiane anche Marina Berlusconi con un patrimonio di 1,9 miliardi e Marina Caprotti, figlia del fondatore di Esselunga.