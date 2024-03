Isis, la Francia in vista dei Giochi Olimpici di luglio innalza al massimo livello l’allerta terrorismo

Il governo francese ha alzato l’allerta terrorismo al massimo livello. E ciò dopo l’attacco di venerdì scorso ad una sala da concerto alla periferia di Mosca che ha ucciso 137 persone. “In risposta alla rivendicazione dell’attacco dello Stato islamico e alle minacce contro il nostro Paese, abbiamo deciso di portare al suo livello più alto l’emergenza terrorismo”. Lo ha scritto il primo ministro francese Gabriel Attal sul suo account X. La decisione dopo una riunione del Consiglio di sicurezza francese presieduta dal capo di Stato Emmanuel Macron al Palazzo dell’Eliseo. la decisione arriva quattro mesi prima dell’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi dal 26 luglio all’11 agosto.

Il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, in dichiarazioni riportate da Bfmtv a tre giorni dalla strage di venerdì sera alle porte di Mosca, ha detto che “la minaccia dell’estremismo islamico può colpire chiunque in ogni momento” e quasi “ogni mese” in Francia la polizia sventa attacchi.