Milan, perquisizione della Finanza. Che cosa rischia il club? Dalla penalizzazione alla esclusione dalle Coppe

È stata effettuata oggi pomeriggio una perquisizione della Guardia di Finanza nella sede del Milan. L’ad del Milan Giorgio Furlani e l’ex ad Ivan Gazidis sono indagati dalla Procura di Milano per ostacolo delle attività di vigilanza della Figc.

Nell’inchiesta che riguarda la cessione del club rossonero dal fondo Elliot a Redbird di Gerry Cardinale, la Gdf ha effettuato perquisizioni nella sede di via Aldo Rossi dove sono stati sequestrati pc e apparecchi telefonici. Sotto indagine è il passaggio di proprietà da Elliot a RedBird: l’indagine della Procura riguarda il fatto che la proprietà sarebbe ancora di proprietà di Elliot, ma questo passaggio non sarebbe chiaro alla FIGC perché a quest’ultima sarebbe stato comunicato il passaggio di proprietà, ovvero che il Milan sarebbe in mano a RedBird.

Il tema cruciale di queste cose verte su che cosa rischia il club rossonero? Nel caso in cui dovessero essere presi provvedimenti nei confronti della società, le sanzioni potrebbero riguardare l’esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione ma anche punti di penalizzazione nella stagione in corso. Il Milan attualmente si trova al secondo posto in classifica, a quota 59 punti, con 10 punti di margine sul quinto posto.

Secondo i pm di Milano Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri ci sarebbero “fondati dubbi sull’effettiva proprietà” del Milan a partire dal 31 agosto 2022, data fondamentale nel closing che ha portato al passaggio di proprietà