Impresa del giovane Luca Nardi: batte Djokovic e vola ai quarti degli Indian Wells (video)

Impresa di Luca Nardi al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 9.495.555 dollari) in California. Il ventenne marchigiano, numero 123 del mondo e in tabellone come lucky loser dopo aver perso nell’ultimo turno delle qualificazioni, batte il 36enne serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prima testa di serie, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 dopo due ore e venti minuti, qualificandosi agli ottavi di finale.

Nardi avanza agli Indian Wells, battuto il suo mito Djokovic

Nardi affronterà mercoledì il 26enne statunitense Tommy Paul, numero 17 del mondo e del seeding. Djokovic torna a perdere una partita contro un tennista non classificato tra i primi cento del mondo dopo 16 anni, dalla sconfitta contro il sudafricano Kevin Anderson al torneo di Miami del 2008. Con questo prestigioso successo Nardi entrerà la prossima settimana tra i primi cento del mondo, comunque vada contro Paul.

“Penso sia un miracolo. Io sono un ragazzo di vent’anni numero 100 e passa al mondo che batte Novak Djokovic. E’ folle”. Queste le parole di Luca Nardi a caldo dopo la vittoria. “Penso che prima di stasera nessuno mi conoscesse. Spero che il pubblico si sia divertito. Sono davvero felice”, aggiunge il ventenne marchigiano che per l’impresa di è ispirato a Jannik Sinner. “Ho visto tutte le sue partite all’Australian Open. Le sue imprese mi stimolano a fare sempre meglio. Non mi aspettavo di vincere oggi ma do sempre il massimo in ogni allenamento e oggi è successo. Sono davvero felice”.