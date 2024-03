Il Gruppo Ecr si riunisce dal 20 al 22 marzo a Subiaco nel segno dell’eredità di San Benedetto

“L’eredità di San Benedetto nei valori del conservatorismo europeo”. E’ il titolo delle giornate dedicate alle radici cristiane dell’Europa promosse dal gruppo dei Conservatori e Riformisti (Ecr) del Parlamento europeo, in programma a Subiaco, in provincia di Roma, dal 20 al 22 marzo prossimi. L’iniziativa prende le mosse dall’importanza storica e culturale di San Benedetto nella preservazione della tradizione classica attraverso i monasteri benedettini, determinanti per la formazione dell’identità culturale e politica europea.

Le giornate di studio, che si svolgeranno all’interno del più antico monastero benedettino del mondo, saranno aperte il 21 marzo dalla Lectio magistralis del filosofo Marcello Pera senatore di FdI. Su questi spunti iniziali il copresidente del gruppo ECR, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, aprirà il confronto tra i tanti europarlamentari del gruppo Ecr provenienti da tutta Europa, alla presenza anche di diversi rappresentanti del governo italiano. Sarà quindi firmata la Carta dei Valori fondanti dell’Unione europea.

L’evento di Subiaco cade nell’anno in cui ricorrono i 60 anni dalla proclamazione San Benedetto come Patrono d’Europa, ad opera di Papa Paolo VI, e il 21 marzo nella cittadina laziale si terrano le solenni celebrazioni religiose, la sfilata della statua del Santo e l’accensione della tradizionale “Fiaccola pro pace et Europa una”. Previsto anche un momento istituzionale, con un video intervento del Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.